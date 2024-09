自治体とマッチングアプリの企業が協力！北海道マラソン2024 タップル共同ブース出展

北海道マラソン2024にて、北海道と株式会社タップルが共同ブースを出展しました。

北海道マラソン2024 タップル共同ブース出展

2024年3月に締結された「出会い・結婚支援に関する連携協定」によるものです。

自治体とマッチングアプリの企業が協力した事例であり、地域の若者が集まるイベントにコラボブースを出展するという珍しい機会になりました。

北海道と株式会社タップルの対談

北海道が結婚支援の取組として今回なぜイベントでのブース出展を行ったのか。

マッチングアプリが出会いのきっかけとして大きな役割を果たしている昨今、自治体が新しいツールに関わる好事例となりました。

記事内では、北海道保健福祉部・野澤めぐみ子ども応援社会推進監と株式会社タップル・平松繁和社長が、今後の展望について語っています。

また、国全体で見ても「若い世代のライフデザインの可能性の最大化」を達成するための動きがなされています。

代表的な例として、官民連携型結婚支援の強化(マッチングアプリ利用に関する普及啓発等)などの項目が予算概算に取り入れられ、出会いの手段としてのマッチングアプリの注目度と重要性はさらに増しています。

※こども家庭庁により発表された令和7年度予算概算要求(2024年8月30日)の概要による

