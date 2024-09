「介護予防」「高齢者の健康づくり」に貢献！浦和大学 公開講座『健康体操教室2024』

浦和大学社会学部 総合福祉学科 健康・スポーツコースは、公開講座『健康体操教室2024』を2024年9月30日(月)〜11月11日(月)、および2024年11月18日(月)〜12月23日(月)の2期に分けて開催します(各期全6回)。

浦和大学 公開講座『健康体操教室2024』

■『健康体操教室』とは

『健康体操教室』は、同学が2014年より毎年実施している公開講座です。

本講座では、健康・スポーツコースに在籍する3年生の学生たちが授業を通じて得た知識や技術を「介護予防プログラム」として作成します。

地域にお住まいの高齢者の皆様にご参加いただき、「介護予防」「高齢者の健康づくり」をはじめ、「地域交流の促進」を実現します。

■開催背景

「健康寿命の延伸」が注目される中、高齢者がいつまでも元気で幸せに生活できることは、当事者のみならず社会全体の願いでもあります。

現状8割以上が元気高齢者である状況をいつまでも維持し、要介護状態にしないという大きな課題に対して、本学では福祉の学科にスポーツや健康づくりを専門に学習する「健康スポーツコース」を設置しています。

「健康スポーツコース」のテーマでもある「介護予防」「高齢者の健康づくり」をはじめ、研究機関として成果の一端を積極的に地域に還元すべく「地域交流の促進」を実現するため2014年から開始、2024年で10回目の開催を迎えました。

■特徴

健康づくりの基礎を学んできた学生たちが、準備運動や整理運動、参加相互の交流を促すレクリエーション、マシンを利用したトレーニングの説明及び補助をします。

【『健康体操教室2023』実施例】

(1) 準備体操・交流プログラム

怪我の防止や運動効果を高めるための準備体操と、参加者同士や参加者とスタッフの交流を図るプログラムを、学生が企画し実践しました。

(2) レジスタンストレーニング

本学のトレーニングルームを使い、高齢者の方でも安全に実施いただけるマシントレーニングを実施しました。

マシンの使い方やサポートは学生が行いました。

(3) 整理体操

使った筋肉をほぐし、疲れや痛みが出ないようにストレッチやマッサージを行いました。

こちらも学生が考え、実践しました。

『健康体操教室』過去開催の様子(2)

■公開講座『健康体操教室2024』概要

開催日時:<第1期>2024年9月30日(月)〜11月11日(月) 全6回

<第2期>2024年11月18日(月)〜12月23日(月) 全6回

会場 :浦和大学3号館介護実習室及びトレーニングセンター

(〒336-0974 埼玉県さいたま市緑区大崎3551)

アクセス:・埼玉高速鉄道「浦和美園」駅からスクールバス(無料)で約5分

・JR武蔵野線「東川口」駅からスクールバス(無料)で約12分、

・JR「浦和」駅より路線バス(有料)20分

参加費 :各期200円 ※保険代として

参加条件:大学まで自力で参加できる60歳以上の方

定員 :各期15名

主催 :浦和大学 社会学部 総合福祉学科

申込方法:本学ホームページ または FAXで申込みできます

ホームページ https://www.urawa.ac.jp/urawa-info/general/10071

FAX 048-878-5116

