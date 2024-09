電動アシスト付き自転車で旅しよう！一般社団法人こもろ観光局「こもろテロワール」サイクリングツアー

一般社団法人こもろ観光局では、浅間山の麓の豊かな大地、人々の営みと食をテーマに電動アシスト付き自転車で巡る「こもろテロワール」サイクリングツアーを企画しています。

一般社団法人こもろ観光局「こもろテロワール」サイクリングツアー

小諸のテロワールを電動アシスト付き自転車で旅しよう!

テロワール(フランス語)とは、ワインなどのぶどう栽培において土壌や気候など、その土地の風土を取り巻く環境などを表現される言葉として使われてきました。

長野県小諸市は、活火山で日本百名山浅間山の麓に広がる、豊かな自然と歴史が息づくまちです。

浅間山の噴火の影響で多様な地形で構成された小諸の大地は、千曲川によって永い年月をかけて形作られ、独特の風土を生み出しています。

今回「こもろテロワール」サイクリングツアーでは、自動車などで見過ごしてしまう風景や景色を、自転車でゆっくり眺め、風や香りを秋の小諸を感じながら、時間をかけて楽しんでいただくガイド付きのサイクリングツアーになっています。

食では小諸の大地が育んだ秋の味覚を味わったり、その栽培に関わる人々と触れ合いを通じて、大地を作り出した悠久の歴史を感じられることができます。

ゆっくりとした時間の中で、心地よい風に吹かれながら、小諸の美味しい食や景色を楽しみ、自然や歴史を学ぶ。

心と体で感じてほしい小諸の旅を提案します。

こもろテロワールサイクリングツアー概要

(1)「上質なワインを育む御牧ヶ原の台地を巡りぶどう畑でバインミーのランチを頂く」ツアー

※こちらは報道関係者向け限定ツアー(プレス招待ツアーのため一般参加者の申込枠はございません)

開催日時:10月7日(月) 9時〜13時

集合場所:ジオヒルズワイナリー 長野県小諸市山浦富士見平5656

ぶどう畑でバインミーランチ

長野県小諸市御牧ヶ原

ツアー内容:小諸市南部に位置する御牧ヶ原は標高700mから800mの緩やかな起伏が広がる台地です。

その地形から、浅間、八ヶ岳、北アルプスといった信州の山々の素晴らしい景色に囲まれています。

風通しが良く、日照時間が長いことから最近では、ワイン用ぶどう畑が点在します。

その地でワイナリーを営む「ジオヒルズワイナリー」、良質なワインを作り続けているこのワイナリーのぶどう畑を訪れ、ワイン作りについてお話を伺います。

自転車でマウンテンビューを楽しんだあとは、ジオヒルズワイナリー特製バインミー(サンドイッチ)をワイン畑でいただきます。

(2)「眼下に広がる佐久平の雄大な景色と浅間山麓のリンゴ畑でティータイムを楽しむ」ツアー

※一般参加申し込みが可能です

開催日時:10月27日(日) 13時〜16時

定員 :8名 最少催行人数6名

料金 :1名様 7,000円(税込)

会場 :りんご家SUKEGAWA 長野県小諸市甲4660-46

集合 :KOMOROBI Athletic&Camp 長野県小諸市甲4717

ティータイム風景

リンゴ畑でティータイム

ツアー内容:秋の紅葉で包まれる浅間山の麓。

標高1000mの裾野に広がる高原、眼下には佐久平の広大な景色を楽しめます。

適度な寒暖差と晴天率からリンゴ栽培の最適地となっています。

この地でリンゴ栽培を営む「りんご家SUKEGAWA」さんを訪ね、様々な品種のリンゴや日々の畑仕事、そしてリンゴへの思いを伺います。

ツアーの最後には「りんご家SUKEGAWA」さんの素敵なおもてなし、リンゴに囲まれながらティータイムを楽しみいただけます。

■ツアー参加申込、お問い合わせ

ツアー参加申込方法:こもろ観光局公式サイトより https://www.komoro-tour.jp/

一般社団法人こもろ観光局

〒384-0031 長野県小諸市大手一丁目6番16号

TEL : 0267-22-1234

FAX : 0267-46-9077

E-MAIL: info@komoro-tour.jp

HP : https://www.komoro-tour.jp

電動自転車で引く“チャイルドトレーラー”登場

今回、こもろ観光局で導入したチャイルドトレーラーは、お子様乗車専用の自転車けん引用のベビーカートです。

まだお子様が小さくて一緒にサイクリングできない方、坂の多い小諸市内を自転車でお子様と散策したいご家族連れにピッタリです。

高原の風を感じながらサイクリングにでかけませんか。

チャイルドトレーラー

【レンタル料金】

1時間 500円

3時間 1,200円

1日 2,000円

※自転車に連結して走行するタイプのカートになりますので、自転車の構造上、対応車種が限定されます。

※電動アシスト付きのクロスバイクタイプの自転車のみ対応

※乗員定員:1〜2名

※乗車可能な最低月齢:12か月ぐらい〜7歳くらいまで

※乗車可能な上限体重:18kg(一人当たり)

※最大積載重量(乗員2名+積載物):45kg

長野県小諸市 秋の10月イベント情報

■小諸城址懐古園「紅葉まつり」

開催期間:2024年10月19日〜11月17日

場所 :小諸城址懐古園

内容 :園内には、桜をはじめ、けやき、かえでなど、たくさんの木々が植えられて、緑色に苔むした石垣と、色とりどりの紅葉のコントラストが見事です。

秋の懐古園ライトアップや音楽イベントなども開催予定。

■秋灯り小諸2024

開催期間:2024年10月19日〜11月17日

内容 :燈籠による和のイルミネーションが点灯します。

小諸駅の大手門公園せせらぎの丘から懐古園に続く地下通路、三の門までが優しい光に包まれます。

時間 :16時〜22時

こもろ観光局が主催するツアー体験プログラム

■高峰山修験トレイル 高峰・水の神編

“花の百名山”として知られる長野県・小諸市の高峰山は大切な水の源として、水の神が祀られ霊山としての信仰を集めてきました。

山伏体験や滝行など、このプログラムでしか味わえない山岳信仰の魅力を堪能しましょう!

開催日:2024年10月12日(土)〜13日(日)

定員 :18名(最少催行10名)

参加費:15,800円(ガイド料、昼食代、保険代を含む)

■神秘的に輝くパール浅間を見に行こう!〜月の出編〜

年に一度の出会い、パール浅間が見られるのはこの日だけ!パール浅間とは、浅間山の山頂に満月前後の月がかかり、パールのように淡く輝く神秘的な現象のこと。

今回は日没後ほどなく、浅間山のシルエット越しに光り輝く「パール」を見ることができるはずです。

開催日:2024年10月17日(木)

時間 :14:30〜19:00

参加費:5,500円(ガイド料、入浴代、保険代込み)

定員 :20名(最小催行人数10名様)

■浅間山ボルケーノラブ活、大人のボルケーノラブ活

平均カップル成立率はなんと50%以上!ラブ活は一人で行って二人で帰る場所。

フジテレビ「セ婚ド!」出演の神アドバイザー・荒木直美さんがプロデュースする、大人気の婚活プログラムです。

〇浅間山ボルケーノラブ活

開催日 :2024年10月20日(日)

参加対象年齢:27歳〜45歳

〇大人のボルケーノラブ活

開催日 :2024年11月4日(祝・月)

参加対象年齢:37歳〜55歳

