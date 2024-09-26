8万人収容のスタジアムが爆破解体！ド迫力の解体風景をご覧あれ
マレーシアの首都クアラルンプール近郊に位置するシャーアラーム・スタジアム。日本ではアトランタオリンピックのアジア最終予選で、U-23日本代表がU-23サウジアラビア代表を下しオリンピック出場を決めた地としても有名だ。
国際試合でも多く利用されてきた同スタジアムだが、2020年に安全性の問題から解体されることが決定していた。
現在、解体が進む同スタジアム。そのド迫力の解体風景が話題を呼んでいる。
The famous Shah Alam stadium, which held up to 80,000 people, was epically blown up in Malaysia
One of the largest stadiums in the world recognized as emergency in 2020. It was ordered to be demolished.
Complete dismantling will be completed next year. pic.twitter.com/8V7WipeZZC
— NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2024
イギリス紙『The Sun』によると、スタジアムの解体工事は年内に終了し、2029年までに新たな近代化したスタジアムに変わるようだ。
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進歩著しいマレーシアサッカーの設備面での進化にも目が離せない。