9月22日、MLBのシカゴカブスは今永昇太投手の本拠地登板に合わせ、特製Tシャツを球場限定で配布した。カブス公式SNSの投稿には今永投手本人がTシャツ姿で登場し、日本人ファンからのメッセージも数多く寄せられ、注目を集めている。



先着1万人を対象に、球場限定で配布されたこの特製Tシャツは“SHO TIME”の文字とともに、7人の今永投手を大胆にプリント。投球モーションやガッツポーズ姿など、印象的なシーンをコラージュした往年の大リーグデザインだ。

これら一連の“SHO TIME TEE”に対して、「今永満載Tシャツ最高だね!」

「おぉ〜、めっちゃ欲しいな〜」

「今永七福神Tシャツ! ハマスタでも売って欲しい!!」

「今永先生超キュート☆」

「めちゃめちゃレアじゃない?」

「開幕からずっと良い表情してるよな〜」

「無事にゲットできて嬉しい♡ 昇TIMEが楽しみ(現地日本人ファン)」

など、数多くのコメントが寄せられ、今永投手の凛々しい表情も相まって現地ファンに相当ウケているようだ。

Vote now for the Cubs Player of the Month for September, presented by @cdpeacock.

- Chicago Cubs (@Cubs) September 23, 2024