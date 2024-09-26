「BLEACH」原作の対戦アクション「BLEACH Rebirth of Souls」が2025年初頭に発売決定！【TGS2024】
【Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast】
19時 配信開始
(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
19時 配信開始
バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC用対戦アクション「BLEACH Rebirth of Souls」を2025年初頭に発売する。
本作は、久保帯人氏のマンガ「BLEACH」を原作とした家庭用ゲーム最新作。今年7月に発表されたばかりだが、配信番組「Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast」にて発売時期が2025年初頭となったことが明かされた。新映像では、スタイリッシュなバトルシーンの様子がお披露目されている。【【TGS2024】Xbox Tokyo Game Show 2024 ブロードキャスト】
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