世界が熱視線を注ぐサニー・コロンの初来日公演、ゴスペルをルーツに持つ北海道出身のSSW・Furui Rihoなど「Billboard Live OSAKA」10月の注目公演をピックアップ

国籍・ジャンル問わず、日々さまざまなステージが繰り広げられ、料理やお酒を楽しみながら音楽に浸れる世界基準のライブレストラン・Billboard Live OSAKA。SPICEでは、毎月注目公演をピックアップして紹介。 2024年10月は、 LA出身のシンガー・ソングライター、サニー・コロンやゴスペルをルーツに持つFurui Rihoの初ビルボードライブ公演など、見逃せないステージが続々!

■10月1日(火)

MIKARIMBA featuring Steve Gadd, Eddie Gomez, Richard Stoltzman, Mika Stoltzman & Satoru Shionoya

チック・コリアやスティーヴ・ライヒ等、数多くのアーティストから賞賛を集めるマリンバ奏者、熊本県天草生まれのミカ・ストルツマン。彼女とドラマー、スティーヴ・ガッドが出会い、生まれた“ミカリンバ”がビルボードライブツアーを開催。ミカは94年からパーカッション・グループ“ネクサス”に師事。トロントで活動後ニューヨークに拠点を移し、マイク・マイニエリにジャズ奏法を学んだ。今回のメンバーは彼女に加え、クラシック界の第一人者(クラリネット奏者)リチャード・ストルツマン、エディ・ゴメス、そして塩谷哲をむかえたプロジェクト史上最強のメンバーが集う。ジャンルの垣根を飛び超えた一夜限りのプレミアムなミカリンバの世界を堪能しよう。

■10月4日(金)

Sunni Colón

世界が熱視線を注ぐ、LA出身のシンガー・ソングライター、サニー・コロンがビルボードライブで初来日公演を開催決定! ナイジェリア人の両親のもとに生まれ、世界各地を転々としながら育ってきた彼。ジャズ、ソウル、ファンクを主体としながらも、そのバックグランドを感じさせるジャンルを縦横無尽に駆け抜ける音楽性は、デビュー作『Thierry Disko』をリリース時点で大きな話題を呼んだ。その後マック・ミラーやケイトラナダとのコラボレーションでも知名度を上げ、これまでに計3作のアルバムをリリース。つい先日最新シングル「DISKO MUSHROOM」を公開し、4作目のフルアルバムのリリースも期待されている。クリエイティヴ・エージェンシー"Tetsu"を立ち上げ、アートやデザイン活動も精力的に進める彼のメロウでシルキーなパフォーマンスは私たちに束の間のバケーションタイムを与えてくれるだろう。

■10月7日(月)

akiko with 谷中敦(東京スカパラダイスオーケストラ)

名門ジャズレーベル「ヴァーヴ」初の日本人女性シンガーとしてデビュー以来、ジャズの枠組みにとらわれることなく、様々な音楽を吸収しながら自身の感性で創作を続けるジャズシンガーakiko。最近では、今秋公開予定の映画『徒花』の音楽プロデュースを担当、作品の世界観にインスパイアされた新譜のリリースも予定されている。そんな彼女が、今年デビュー35周年を迎える東京スカパラダイスオーケストラのバリトン・サックス奏者 谷中敦とともにオン・ステージ。自身のバンド活動のみならず、幅広く音楽に精通した谷中氏が選曲・プロデュースするジャズやブラジル、映画音楽の名曲の数々や、普段なかなか見ることができない谷中氏が歌うジャズナンバーも聴きどころ。ワールドワイドに活躍する二人が彩る極上のサウンドと、卓越したパフォーマンスを全身で体感するプレミアムな一夜を、ぜひお見逃しなく。

■10月20日(日)

Furui Riho Billboard Live Tour

-Do What Makes You Happy-

ゴスペルをルーツに持つ北海道出身のシンガー・ソングライター、Furui Rihoがビルボードライブへ初登場。幼少期からゴスペルクワイアで活動し、作詞・作曲のみならず、時には編曲にも携わる。2019年に初の配信シングル「Rebirth」をリリースし、2022年には1stアルバム『Green Light』が「第15回CDショップ大賞2023 北海道ブロック賞」を受賞。ライブや楽曲リリースなど精力的に活動を展開し、昨年はSpotify『RADAR: Early Noise 2023』にも選出されるなど、着実に活躍の幅を広げている。今年4月には「Super Star」「ピンクの髪」「LOA」など、飛躍のきっかけとなった楽曲が収録された2ndアルバム『Love One Another』を発表。アルバムを引っ提げたツアーを経て、今回はライブ限定で披露してきた曲「Do What Makes You Happy」をタイトルに掲げて初のビルボードライブ・ツアーを敢行する。彩り豊かな歌声でハッピーなバイブスを届ける、音楽愛溢れるステージをお楽しみに。

■10月22日(火)

PYRAMID

『PYRAMID CITY JAM -Live Vol.2-』

日本屈指のギタリストである鳥山雄司が、盟友であるドラマー神保彰、ピアニスト和泉宏隆と立ち上げたグループ、PYRAMID。高校時代からのバンド仲間であり、各々作曲家/プロデューサー/ミュージシャンとして80年代からシーンの第一線で活躍する3人によって結成され、2021年に和泉が急逝した後も2人でグループを継続。現在、今の時代を見据えアップデートした“Brand-Newインストゥルメンタル”を体現するアルバムの制作に取り組んでいる彼らが、昨年からスタートした企画『PYRAMID CITY JAM』の第二弾ライブをビルボードで開催する。彼らの背景にある日本のフュージョンやファンク、エレクトロミュージックが海外でも再評価され、幅広い世代でムーブメントが巻き起こる昨今、PYRAMIDの“今”を体感できる特別な音楽空間を堪能してもらいたい。