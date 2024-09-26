¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û¼é²°ÈþÊæ¡¡ÃÏ¸µ½÷»ÒÀï¤Ç12Ç¯7¥«·î¤Ö¤êÍ½ÁªÍî¤Á¤Î¥Ô¥ó¥Á¡Ä
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÖÂè36²óÀ¥¸Í¤Î½÷²¦·èÄêÀï¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£Åö¥¿¥¤¥È¥ëÏ¢ÇÆÃæ¤Î¼é²°ÈþÊæ¡Ê35¡á²¬»³¡Ë¤¬ÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½éÆü¥á¥¤¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥É¥ê¡¼¥à¤ÇÁª¼êÀÕÇ¤³°¤ÎÅ¾Ê¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ï6¡¢4¡¢6Ãå¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡£3ÆüÌÜ¸åÈ¾12R¤Ç¤ÏÁ°È¾5R¤Ë»Ü¤·¤¿¥»¥Ã¥È¸ò´¹¡Ê¥Ô¥¹¥È¥ó2¸Ä¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¥ê¥ó¥°4ËÜ¡¢¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥±¡¼¥¹¤Î¸ò´¹¡Ë¤òÌá¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¹Ô¤Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÆ°¤¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÆÀÅÀÎ¨¤Ï3.60¤Î35°Ì¡£4¹æÄú¤Î7R¤È1¹æÄú¤Î11R¤òÏ¢¾¡¤¹¤ì¤Ð5.71¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¤¬½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¿äÄê¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î6.00¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢2012Ç¯2·î19¡Á24Æü¤ÎG3½÷»Ò¥ê¡¼¥°Âè3Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ½÷»ÒÀï¤Ç¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ü¡¼¥À¡¼¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð18¶¯Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï4ÆüÌÜ¤Î2Áö¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£