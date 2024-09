與真司郎が、自身初となるバンド編成のライブ&トークショー<SHINJIRO ATAE LIVE BAND TOUR & BIRTHDAY TALK SHOW 2024>を開催することが決定した。本ツアーでは終演後、来場者全員とハイタッチ会も実施する予定だ。バンド編成でのライブにトークショー、終演後のハイタッチ会と、盛りだくさんの公演となる。スケジュールは11月4日の宮城・電力ホールを皮切りに、広島・NTTクレドホール、愛知・中日ホール、大阪・サンケイホールブリーゼ、東京・ヒューリックホール東京と全国を駆け巡る。チケットの一般券売は、9月28日10時からスタートする。

<SHINJIRO ATAE LIVE BAND TOUR & BIRTHDAY TALK SHOW 2024>

開催:2024年11月4日(月祝)

会場:[宮城]電力ホール



開催:2024年11月16日(土)

会場:[広島]NTTクレドホール



開催:2024年11月17日(日)

会場:[愛知]中日ホール



開催:2024年11月24日(日)

会場:[大阪]サンケイホールブリーゼ



開催:2024年11月28日(木)

会場:[東京]ヒューリックホール東京



時間(宮城公演): OPEN16:00 / START 17:00

時間(広島・愛知・大阪・東京公演共通) :

OPEN13:00 / START14:00

OPEN17:00 / START18:00



料金(全公演共通):

一般指定席:¥9,500(税込)・プレミアムシート:¥13,500(税込)



※プレミアムシートは「SHINJIRO ATAE Official Online Salon You Only Live Once」入会者限定になります。You Only Live Once先行にて申し込み予定数に達した為、今回は受付を致しません。



【プレミアムシート特典内容】

特典:最前列から5列目まで確約

特典:サイン付きメッセージカードプレゼント(当日入場時に配布予定。サイン、メッセージはプリントになります。)



発売情報:9月28日(土)10時〜発売開始!

発売プレイガイド:イープラスのみ



【チケットお申込みはコチラ】

※ https://eplus.jp/shinjiroatae/

各公演お問合せ先

(宮城公演)EDWARD LIVE 022-266-7555(11:00〜15:00)

(広島公演)キャンディープロモーション 082-249-8334 (平日11:00〜17:00)

(愛知公演)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00〜18:00)

(大阪公演)キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00〜18:00) ※日曜・祝日休み

(東京公演)キョードー東京チケットセンター 0570-550-799(11:00〜18:00) ※日曜・祝日休み

今年の6月から行ってきた<SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG ->盛況の余韻も残しつつの、本ツアー。自身の座右の銘である「You Only Live Once」の意味は『人生1度きり。』今年で6年目を迎えるソロ活動、ツアー中に迎えるバースデー、そして2か月に渡り行ってきた世界1人旅の経験──その全てが與の人生にとっては「1度きり」のものである。「後悔の無い⼈⽣にしたい」「1度きりだからこそ、笑顔で⼈⽣を送りたい」と語る與は、我々に本ツアーでどんな“SHOW”を見せてくれるのだろうか。