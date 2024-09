UHD BD「バッドボーイズ RIDE OR DIE」

SPUF-1005 7,590円 2024年12月4日発売

ウィル・スミス&マーティン・ローレンス主演のアクション映画「バッドボーイズ RIDE OR DIE」が、12月4日に4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)盤で発売される。価格はUHD BD/BDセットが7,590円、BD/DVDセットが5,390円。発売・販売元はハピネット・メディアマーケティング。

製作ジェリー・ブラッカイマー、監督マイケル・ベイのコンビで大ヒットを記録した1995年作品「バッドボーイズ」。マイアミを舞台に、ウィル・スミス&マーティン・ローレンスという2人が挑んだ作品は、カーアクションと銃撃戦を盛り込み、身体をフルに使った体当たりの映像でバディ・アクション映画の真髄を伝え、ジェリー・ブラッカイマー&マイケル・ベイのコンビの金字塔を打ち立て、同時に当時27歳だったウィル・スミスを一躍ハリウッドのスターダムに押し上げた。

(C) 2024 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.

シリーズ第4弾となる「バッドボーイズ RIDE OR DIE」は、前作でも監督を務めたアディル&ビラル。お馴染みのカーアクションもさることながら、シリーズ初となるヘリの中での銃撃戦が展開。

また迫力の映像を作り上げるために、バッドボーイズのボディにスノーリーカム(SnorriCam)と呼ばれる大型のリグを取り付け、観客がよりリアルにアクションを体感できる“スノーリーカムショット”という新たな撮影方法にも挑戦しているのも見どころとなっている。

本編は約115分で、UHD BDは3層仕様。音声は、UHD BDが英Dolby Atmos、日DTS-HD Master Audio 5.1ch。BDが英日DTS-HD Master Audio 5.1ch。吹き替えは菅原正志、山寺宏一、大地葉、木村昴、江原正士など。

BDには、映像特典として「ウィル&マーティン 最強コンビのレガシーと笑い」「アクションシーンの裏側」「NGシーン」「未公開シーン(披露宴でのウワサ話/新しい家族/教訓/無謀なドライブ/証拠収集)」を収録する。