BTOB プニエル、9月29日にカムバック！デジタルシングル「story of my L:ove」をリリース

BTOBのプニエルが、約3ヶ月ぶりにカムバックする。所属事務所のBTOB COMPANYは本日(26日)、公式SNSを通じてニューデジタルシングル「story of my L:ove」のスポイラームービーを公開。神秘的なピンクの背景と大きなハートは、彼の溌溂としたイメージを連想させ、目を引く。躍動感あふれる鼓動の中でハートが弾けると、「story of my L:ove」のリリース日が表示される。短い時間の中に強烈な印象を残し、ファンの期待を高めた。

「story of my L:ove」は、6月にリリースされたデジタルシングル「story of my L:ife」以降約3ヶ月ぶりとなるプニエルの新譜だ。グローバルなファンの反響に支えられ、このたび超高速カムバックが実現した。彼が今後どのような感性と魅力をファンに届けるのか。早くも大きな関心が寄せられている。「story of my L:ove」は、29日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。収録曲やコンセプトなどの詳しい情報は、今後順次明らかになる予定だ。