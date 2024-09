IVE、アンコールコンサートを収めた映画が韓国で10月に公開！ポップアップストアも開催

“MZのワナビーアイコン”IVEの韓国でのアンコールコンサートが、映画館で公開される。ロッテシネマによると、IVEの韓国での初のアンコールコンサートの様子を収めたコンサート実況映画「IVE THE 1ST WORLD TOUR IN CINEMA」が、10月に韓国で公開される。「IVE THE 1ST WORLD TOUR IN CINEMA」は、8月10日〜11日の2日間、韓国のKSPO DOME(旧体操競技場)で開かれたIVEの初のワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE'」のアンコール公演の巨大なスケールと熱量を、スクリーンと劇場のサウンドで収めた公演実況映画だ。

彼女たちは、デビュー曲「ELEVEN」から、デビューと同時に本賞と大賞を受賞した「LOVE DIVE」「After LIKE」「I AM」「HEYA」などのメガヒット曲で韓国国内外のファンダム(特定のファンの集まり)を形成した。「I HAVE = IVE」というグループ名の意味のように、主体的かつ堂々とした魅力で初のワールドツアーを盛況裏に開催し、“完成型グループ”として名を馳せているだけに、多様なセットリストのステージを公開する予定だ。同時に公開された予告ポスターには、メンバー6人のシルエットが収められ、星が輝くような幻想的な効果で目を引いた。コンサート「SHOW WHAT I HAVE」を象徴的に表現した大きなステージの上に立っているメンバーの姿から圧倒的な雰囲気が漂う中、多彩な構成とステージで飾られたコンサート実況に対する期待が高まっている。IVEは2021年12月にデビューし、ユニークなコンセプトで唯一無二のカラーを構築し、デビュー1年余りで年間チャート1位を記録。各種授賞式で新人賞と本賞、大賞を同時に獲得する快挙を成し遂げた。さらに、全世界の音楽ファンの好評を得る中、海外音楽配信チャートのビルボード、イギリスの音楽雑誌NME、アメリカの時事専門誌タイム(TIME)、アメリカのグラミー賞(GRAMMYS)などが言及し、韓国はもちろん海外でもグローバルな影響力を証明した。デビュー3年目に突入した彼女たちは、“MZのワナビーアイコン”という修飾語の通りグローバルな活躍でさらに成長している。初のワールドツアー開催期間中に、アメリカの「ロラパルーザ・シカゴ(Lollapalooza Chicago)」や日本の「SUMMER SONIC 2024」などの大型グローバル音楽フェスティバルのステージに立ち、“新たなフェスティバルの強者”という修飾語を得た。IVEは、コンサート実況映画「IVE THE FIRST WORLD TOUR IN CINEMA」の公開に先立って、公開を記念して映画をより豊かに楽しめるように、ファンのために10月1日から6日までロッテワールドモール1階アトリウム広場で、ポップアップストアをオープンする。