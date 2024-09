デビュー35周年を迎えた真心ブラザーズが、19枚目のオリジナルアルバム『SQUEEZE and RELEASE』収録のリードトラック「オレは音楽」のミュージックビデオを公開した。「オレは音楽」は、ストレートでユーモア溢れる歌詞にファンクなノリが魅力の楽曲で、東京・大阪にて開催された35周年記念ライブ<古希1/2>でも披露された楽曲。映像のディレクターは、数多くのミュージックビデオを制作している小嶋貴之(@kozyman313)。メンバー全員がお揃いの衣装で撮影し、ライブシーンとリズムに合わせたカット割り、ズームイン/ズームアウトをシンプルに繰り返すことによるテンポの良さが楽曲ともリンクしており、楽曲のユーモアさが映像でも表現されている。

リリース情報

19th ALBUM『SQUEEZE and RELEASE』





コロムビアミュージックショップ及びライブ会場限定販売 1,000セット限定

2024年9月21日(土)発売 ¥9,000+税 CEG-86

CD、ブロッカー・フィギュアトイ、Tシャツセット *オリジナルビニールケース収納

*ご予約はこちらから:https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5453/

・通常盤

2024年10月9日(水)発売 ¥3,000+税 COCP-42333

<収録曲>

1.あたまの中は大自由

2.オレは音楽

3.DIVIDE

4.大崎の次は五反田だよ

5.Mic Check

6.カンナ

7.ぬかよろこび

8.ジングルベル

9.おれんち

10.急がない人

ライブ・イベント情報

<真心ブラザーズ ライブ・ツアー『SQUEEZE and RELEASE』>

2024年11月4日(月・休)

神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

開場16:30/開演17:00

スタンディング 7,000円(税込/+1D)



2024年11月13日(水)

北海道・札幌 cube garden

開場18:30/開演19:00

スタンディング 7,000円(税込/+1D)



2024年11月15日(金)

宮城・仙台 Rensa

開場18:30/開演19:00

指定 7,500円(税込/+1D)



2024年11月23日(土)

岡山・岡山YEBISU YA PRO

開場16:30/開演17:00

スタンディング 7,000円(税込/+1D)



2024年11月24日(日)

香川・高松 festhalle

開場15:30/開演16:00

指定 7,500円(税込/+1D)



2024年12月7日(土)

東京・新宿 THEATER MILANO-Za

開場16:45/開演17:30

指定 7,500円(税込/+1D)



2024年12月12日(木)

兵庫・神戸CHICKEN GEORGE

開場18:30/開演19:00

スタンディング 7,000円(税込/+1D)



2024年12月14日(土)

長崎・DRUM Be-7

開場16:30/開演17:00

指定 7,500円(税込/+1D)



2024年12月15日(日)

福岡・DRUM Be-1

開場16:00/開演16:30

指定 7,500円(税込/+1D)



2024年12月21日(土)

愛知・名古屋 ボトムライン

開場16:30/開演17:00

指定 7,500円(税込/+1D)



2024年12月22日(日)

京都・磔磔

開場16:00/開演16:30

スタンディング 7,000円(税込/+1D)



※お一人様4枚まで

※4歳未満入場不可。4歳以上要チケット



35周年記念公演<古稀1/2>

2024/9/21(土)

東京・EX THEATER ROPPONGI

開場16:45 / 開演17:30



2024/9/23(月・祝)

大阪・なんばHatch

開場17:00 / 開演17:30

「オレは音楽」が収録されている、19枚目のオリジナルアルバム『SQUEEZE and RELEASE』は、<デビュー35周年記念盤>と<通常盤>の2形態で発売。<デビュー35周年記念盤>はコロムビアミュージックショップとライブ会場限定にて9月21日(土)に1,000セット限定で発売となり、CDに加えてブロッカー・フィギュアトイ、アルバム限定デザインTシャツが、オリジナルのビニールケースに収納された特別パッケージとなる。<通常盤>は10月9日(水)に全国流通にて販売されるが、タワーレコード渋谷店にて予約及び購入者を対象としたアコースティックミニライブが10月22日(火) タワーレコード渋谷店 B1 CUTUP STUDIOにて実施される。詳しくは「SQUEEZEE and RELEASE」特設サイト(https://columbia.jp/magokorobros/19th/)を確認して欲しい。また、全国11か所をまわるアルバムリリースツアー<SQUEEZE and RELEASE>は、11/4(月・祝) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKIからスタート。チケットは各プレイガイドで絶賛発売中だ。