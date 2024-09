松下洸平、人気“ぼっち”企画最新作「松下洸平のロケぼっちde佐世保っち」のティザー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■佐賀・佐世保の有名観光地を周りながら、ファンのへのお土産をゲットするべく様々なミッションに挑む!

松下洸平が11月6日にニューシングル「愛してるって言ってみてもいいかな」をリリース。

このたび本作の完全生産限定盤に付属するDVD「松下洸平のロケぼっちde佐世保っち」のティザー映像が公開された。

これまでに、架空のラジオ番組の体裁で夏にやりたいこととして松下が挙げた流しそうめんをひとりぼっちで行った「松下洸平のラジオムービー“Way You Are”」(2ndシングル「Way You Are」初回限定盤B付属)、クリスマスツリーの飾り付けやミニゲームなどひとりぼっちのクリスマスパーティーを行った「松下洸平のラジオムービー“POINT TO POINT”」(1stアルバム『POINT TO POINT』初回限定盤付属)、料理・晩酌を楽しみながら展開されるゆるーい“ぼっち”トークの音声のみをバイノーラルマイクで臨場感たっぷりに収録した「松下洸平のぼっちオーディオ “ノンフィクション”」(3rdシングル「ノンフィクション」初回限定盤B付属)、初のロケ企画としてソロキャンプを行った「松下洸平のロケぼっち ~キャンプだヘイ~」(2ndアルバム『R&ME』初回限定盤B付属)、そしてライブ映像2作品『KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2022 ~POINT TO POINT~』『KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 ~R&ME~』の各DVDに収録されたひとりぼっちでライブ映像を観ながらツアーへの想いやこぼれ話を語る「ぼっちコメンタリー」と、全6回にわたって行ってきた“ぼっち”企画。

普段あまり見ることのない松下のあらたな一面が次から次へと詰めこまれてきた同企画は、切り抜き動画がSNSでも話題になるなど、ファンならずとも思わず笑ってしまう恒例の企画となっている。

今作「愛してるって言ってみてもいいかな」に収録される収録時間70分を超える「松下洸平のロケぼっちde佐世保っち」は、長崎県佐世保市でのロケ企画。佐世保の有名観光地を周りながら、ファンのへのお土産をゲットするべく様々なミッションに挑む壮大なロケとなっており、今回公開されたティザーでは、そんなミッションの一部を観ることができる。

そして、9月27日23時30分よからJ-WAVEで放送される松下のレギュラー番組『DK SELECT WEEKEND LIVING』にて「愛してるって言ってみてもいいかな」の初オンエアも決定。androp内澤崇仁との綿密なやりとりを経て制作された同曲は、松下洸平のシンガーとしての魅力が遺憾無く発揮された珠玉のラブソングとなってる。要チェックだ。

リリース情報

2024.11.06 ON SALE

SINGLE「愛してるって言ってみてもいいかな」

松下洸平 OFFICIAL SITE

https://www.kouheiweb.com/