¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ÎÊª¸ì¤Ë¡ÖÃËÀ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê33¡Ë¤¬Ä«¥É¥é¼çÂê²Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¡Ò¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª²ó¤Ø¡Ó
¡ÒÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¡Ö·ù°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡Äµ®½Å¤Ê¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡¢¿·¿Í»þÂå¤ËÊú¤¤¤¿¡È³ëÆ£¡É¡Ò¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡Ó¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡9·î27Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡£¼çÂê²Î¡Ø¤µ¤è¡¼¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡Ù¤ò²Î¤¦ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê33¡Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¡ÖÂÐÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÏËÜºî¤È¤¤¤«¤Ë¡ÖÂÐÌÌ¡×¤·¡¢²Î¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é»þ¤ËÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î°ûÍÑ¤Æ¤ì¤Ó»á¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î¸åÊÔ¡¿Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡×ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¿ÈÄ¹¤Ï188cm¡ª¡¡151cm¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó°ËÆ£º»è½¤È¤Î¡È37Ñº¹¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¼ê³Ý¤±¤ëÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê33¡Ë¡ÊÊÆÄÅ¸¼»Õ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¼çÂê²Î¤Î½àÈ÷¤Ë¤¢¤¿¤êµÓËÜ¤ò10ºý¤Û¤ÉÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÊÆÄÅ¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡Ö¤É¤ó¤É¤óÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡×¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡¢¡ÖÀ¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡Ê¡Ø¸×¤ËÍã¡ßÊÆÄÅ¸¼»Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÙNHKÁí¹ç¡¢2024Ç¯9·î18Æü¡Ë¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÅöÁ³¡¢ËÜºî¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤È¤â¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ëÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÃËÀ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤ÑÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤»ëÅÀ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡ÙTBS·Ï¡¢2024Ç¯9·î1Æü¡Ë
¡¡Ê£¿ô¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÊÆÄÅ¤Ï¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤ÎÁÏºî²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¤¬¼«¿È¤ÎÃËÀ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ¸¢À¤ò¼Î¾Ý¤»¤º¤ËÁÏºî¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÂÐÌÌ¡×¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤Ç¤¤¿³Ú¶Ê¤ÏÅöÁ³¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È±þ±ç¥½¥ó¥°¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
²Î»ì¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¸ÉÆÈ¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÄñ¹³
¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷À¤ÈÃËÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ±°ì»ë¤·¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯Ë½ÎÏÅª¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¿ÀÍÍ¤ÎÌÜÀþ¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¡¢½÷À¤¿¤Á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤é»ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤À¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¹¤´¤¯ÆÃ¸¢Åª¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤·¡×¡Ê¡Ø¸×¤ËÍã¡ßÊÆÄÅ¸¼»Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÙNHKÁí¹ç¡¢2024Ç¯9·î18Æü¡Ë
¡Ø¤µ¤è¡¼¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡Ù¤Ë¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤¬Þú¤à¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ò¸ò¤¨¤¿ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë½Å¤Ê¤ëÊÆÄÅ¤Î²ÎÀ¼¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÂù¤Ã¤Æ¶Á¤¯¡£²Î»ì¤â¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ó¤Ç¡ÖÃ¯¤«¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤Æ ¤Þ¤¿ºÕ¤±¤Æ¡¿¤ä¤¬¤ÆÎ¥¤ìÎ¥¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÉÆÈ¤ä¡¢¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤Ï¤¿¤È·ì¤¬Þú¤ó¤Ç¡¿¶õ¤ËÂÃ¤òÅÇ¤¯¡×¤È¼«Í³¤òÇû¤ë¼Ò²ñ¹½Â¤¤Ø¤ÎÄñ¹³¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î²ù¤·¤µ¤ÈÅÜ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³è¼Ì¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤òÊÆÄÅ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÃöÄÞÆÒ»Ò¡Ê¤Î¤Á¤Îº´ÅÄÆÒ»Ò¡Ë¤Î»ëÅÀ¤ò²ð¤·¤Ê¤¬¤éÄÖ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆÒ»Ò¤Î¿ÍÊªÁü¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÂÌÌÜ¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¡£ÊÆÄÅ¤¬ÁÏºî³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Â¾¼Ô¤¬Î©¤Ä¾ì½ê¤«¤é¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó·ÐÍ³¤·¤¿¤¢¤È¤Î¡¢¡Ö¸å¤í¤«¤é¥Ý¥ó¤Ã¤Æ¸ª¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡×·Ð¸³¡£¤½¤ÎÆþ¸ý¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
·Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡Ö¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë¡×¤òÉ½¸½
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ä²Î»ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¤µ¤è¡¼¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤È¤ÏÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤Ê¡¢·Ú¤¤¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆÄÅ¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÉ½¸½¤ò¤È¤ë¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡Ê¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡ÙNHKÁí¹ç¡¢2024Ç¯4·î30Æü¡Ë¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤â¤Þ¤¿¡Ö¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë¡×¥É¥é¥Þ¡¢»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¤ÎÉÁ¼Ì¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ÎÉÁ¼Ì¤Î¿¶¤êÉý¤ò¤â¤ÄÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²Î»ì¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö100Ç¯Àè¤â²±¤¨¤Æ¤ë¤«¤Ê¡¿ÃÎ¤é¤Í¤¨¤±¤ì¤É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¤¢¤ë¡£Á´ÂÎ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë°ìÀá¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¤Ï¤¸¤á¤Ï¡¢º£¤³¤³¤Ë¤¢¤ëÅÜ¤ê¤äÄñ¹³¤ÎÀ¼¤òÁêÂÐ²½¤¹¤ë²Î»ì¤ËÊ¹¤³¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢ÊÆÄÅ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö100Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÏÅþÄìÀ¸¤¤Æ¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬µ¯¤³¤·¤¿²¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤³¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Öµ§¤ê¡×¤Î¡ÖÏ¢º¿¡×¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤¬¤¢¤ë
¡¡¤¤¤ï¤¯¡¢Æ»Ã¼¤Ë¤¢¤ë¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤â¥Ð¥¹Ää¤â¡¢Ã¯¤«¤¬ºî¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬Ã¯¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢À©ºî¼Ô¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤ì¤é¤â¤¹¤Ù¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ó¤Ê¡Öµ§¤ê¡×¤Î¡ÖÏ¢º¿¡×¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¤¤¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò·ÁÀ®¤·¡¢°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Äµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Äºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤¬¤¤¤Þ¤Î¤³¤Î¼Ò²ñ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÏ¢º¿¤ÏÈó¾ï¤ËÈþ¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤·¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊ¸²½¤À¤È¤«À¸³è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¿È¤Ë¤·¤ß¤Æ»×¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÊª¸ì¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¼çÂê²Î
¡¡¤º¤Ã¤ÈÀè¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬Ëº¤ìµî¤é¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤¬»Ï¤á¤¿²¿¤«¤Ï»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Þ»ä¤¬µ¯¤³¤¹²¿¤«¤â¤Þ¤¿¡¢±ó¤¤Ì¤Íè¤ÎÀ¤³¦¤ò·Áºî¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£100Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â³Î¤«¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î¿®Íê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿·¤·¤¯»Ï¤á¤ëÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î´õË¾¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ã¯¤«¤¬¤¢¤²¤¿À¼¤Ï·è¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ÎÀ¼¤¬¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬¤¤Ã¤ÈÍè¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢ÆÒ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¥ê¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£À¼¤ÏÏ¢º¿¤¹¤ë¡£²¿¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿ÆÒ»Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦»°Ê¥²Å»Ò¤¬100Ç¯Á°¤Ë¤¢¤²¤¿À¼¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îº£¡¢¤Ä¤Þ¤ê100Ç¯Àè¤Î¼Ò²ñ¤ò·Á¤Å¤¯¤ë³Î¤«¤ÊÁÃ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÈÊÆÄÅ¤Î¼çÂê²Î¤Ï¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÎÁ°¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Êú¤¯ÅÜ¤ê¤ä²ù¤·¤µ¤ËÏ¢¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦¤Ø¤Î¿®Íê¤È´õË¾¤ÎÏ¢º¿¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆÄÅ¤¬100Ç¯Àè¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¯ÍýÁÛ
¡¡¤Ç¤Ï¡¢100Ç¯Àè¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ë¤½¤¦Ìä¤ï¤ì¤¿ÊÆÄÅ¤Ï¡ÖÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢±Ó¤ß¿ÍÃÎ¤é¤º¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤É¤ó¤É¤ó¿ô¼î¤Ä¤Ê¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤·¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Ê×ºß¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£À¤¤ÎÃæ¤ËÊ×ºß¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÏºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ËèÄ«¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¼çÂê²Î¤Ï¡¢¤â¤¦Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢À¼¤ÏÏ¢º¿¤¹¤ë¡£¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤È¤½¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤È´õË¾¤ò¤Ä¤Ê¤°µ§¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÊ×ºß¡×¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÂÐÌÌ¡×¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£
*¡Ø¤µ¤è¡¼¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡Ù¡Êºî»ì¡¢ºî¶Ê¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ë
¡Ê°ûÍÑ ¤Æ¤ì¤Ó¡Ë