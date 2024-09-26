ÍüÅÄ¾»¹§¤µ¤ó¡Ö¸ÅÎ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¡¡µåÃÄ¹çÊ»¡¢1¥ê¡¼¥°À©ÁË»ß¤Ë´¶¼Õ
¡¡¶áÅ´¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎµåÃÄ¹çÊ»¤«¤é¡¢¤â¤¦20Ç¯¤â¤¿¤Ä¡£µå³¦ºÆÊÔ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿³ÚÅ·¤Ç»ä¤Ï´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ÎÌ¾¾Î¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Î¾µåÃÄ¤Ë¶¯¤¯µ¢Â°°Õ¼±¤ò»ý¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÅÎ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁÓ¼º´¶¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡¹çÊ»¸ò¾Ä¤Ï2004Ç¯6·î13Æü¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤ê¡¢ËÜµòÃÏµå¾ì¤ÇµåÃÄ´´Éô¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤â¿²¼ª¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯1·î¤Ë¥Á¡¼¥àÌ¾¤ÎÇäµÑÁûÆ°¤¬µ¯¤¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¡£¸íÊó¤À¤í¤¦¤Ê¤É¤È³Ú´ÑÅª¤Ë¤ÏÂª¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ÃÌÇ¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¡¢ÃÏ¸µÅçº¬¤ÎÀ¯¼£²È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö»²±¡¤Î¥É¥ó¡×ÀÄÌÚ´´Íº¤µ¤ó¤Ë¡ÈÄÄ¾ð¡É¤Ë½Ð¸þ¤¯¤Ê¤É¤·¤¿¤¬¡¢·ëÏÀ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµåÃÄºï¸º¤Ë¤è¤ë1¥ê¡¼¥°À©°Ü¹Ô¤ÏÁË»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤ò¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ÅÅÄÆØÌé²ñÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤áÁª¼ê²ñ¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£1¥ê¡¼¥°À©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤Î³ÚÅ·´ÆÆÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤ÎÆóÅáÎ®¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£