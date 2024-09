グランプリ受賞の味噌ラーメンは必食！ 野田の人気店が移転オープンして、ますますパワーアップ（大阪・野田）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、元の場所から徒歩30秒という至近距離に移転オープンしたラーメン店。店内も広くなり、10名程度入れるお座敷個室も新設。さらに利用しやすくなりました!

のだ麺 〜縁〜(大阪・野田)

店舗の外観 出典:ミヤタク777さん

2024年7月8日、阪神電車・野田駅から徒歩約3分のところに、ラーメン店「のだ麺 〜縁〜」が移転オープンしました。

建て替えにより立ち退きを余儀なくされましたが、以前の店舗から新なにわ筋を渡った向かい側に物件が見つかり、徒歩約30秒という至近距離へのお引越しです。

店主の谷井佳祐氏 出典:ラーメンダイスキグラムさん

店主の谷井佳祐氏は、ラーメン好きが高じて福島区の名店「まんかい」にて修業後、2016年に自身のお店をオープン。『究極のラーメン2023 関西版』の味噌ラーメン部門で見事グランプリを受賞し、一躍話題を呼びました。

店名にも冠している通り、野田の地は谷井氏が生まれ育った思い入れの深い場所。新天地でも、たくさんのお客様と思い出を作っていきたいそうです!

ピリ辛芳醇味噌 出典:まゆげるげさん

イチオシは、ピリ辛芳醇味噌1,000円。数種類の味噌を独自にブレンドし、 豆板醤や甜麺醤などの調味料を合わせて仕上げました。札幌ラーメンをオマージュした、たまご色のちぢれ麺が濃厚スープと相性抜群です。

豚清湯塩らーめん 出典:yunchanworldさん

豚清湯塩らーめん850円もおすすめ。豚のみを使用して旨みを最大限に引き出した清湯スープに、キレのある塩ダレをミックスしました。実は開店当初から提供している定番メニューで、塩と醤油の2種類を用意しています。

豚清湯醤油らーめん850円は、醤油の産地・千葉県にあるちば醤油のものを独自にブレンド。どこか懐かしさを感じさせる味わいです。

やみつき和牛ホルモンまぜそば 出典:ミヤタク777さん

季節ごとの期間限定メニューも要チェック。夏は冷やしすだち塩そば1,000円、秋はやみつき和牛ホルモンまぜそば・追い飯付1,200円など個性あふれるラインアップです。定番メニューを選ぶか期間限定メニューを選ぶか、迷ってしまいそうですね。

店舗の内観 写真:お店から

座席はカウンター12席と、奥には10名程度入れるお座敷個室があり、子ども連れのファミリーにもおすすめです。個室は事前予約も可能です。

グレーを基調としたシックな店内。座席の後方、窓際には備え付けベンチのウェイティングスペースがあり、座って順番待ちできるのでお年寄りの方にもありがたいですね。充実したメニューときめ細かいサービスが魅力の「のだ麺 〜縁〜」。今後もますます目が離せないお店です。

食べログレビュアーのコメント

出典:まゆげるげさん

『「ピリ辛芳醇味噌」1000円

着丼と共に味噌の良い香りがほわわ〜んと漂います

トッピングは大判のチャーシュー、刻み揚げ、アーリーレッド、海苔、もやし、ねぎなど早速頂きましょう

麺屋 棣鄂さん謹製のちぢれ麵

スープとの絡みも良く、モチモチの食感でぷりっとしたコシがあります

濃厚ながら後口アッサリの、こっくりとした旨味と味噌のコクがしっかり感じられるスープ

食べ進めるとじわりと辛さが追いかけて来ますね〜

分厚い大きな巻きバラチャーシューは圧巻

香ばしさと肉の旨味が見事に合わさってめちゃウマですよ

こちらも炙られて香ばしさが絶妙な刻み揚げ

味噌汁とお揚げが合うように、味噌ラーメンにもベストマッチ

いきなりのご苦労を乗り越えて、大変ながらも何とか移転オープンを迎えられた谷井店主本当におめでとうございます

関西では希少な”豚清湯”スープのあるお店

是非綺麗になった広いお店でゆったりと召し上がってみて下さいね〜』(まゆげるげさん)

豚清湯醤油らーめん 出典:とよつねさん

『豚清湯醤油らーめん

(豚骨+醤油 850円)

スープは豚骨ベースの醤油味。麺は細ストレート麺。具は肩ロース肉のチャーシュー,白髪ネギ,三つ葉,メンマを使用。

こちらは野田阪神にある『のだ麺 〜縁〜』が東方面に約50m程先に移転オープンしたお店です。豚骨からとった清湯スープにやや多めのラードで厚みをもたせ、醤油の香ばしい旨みと甘みが広がる味わいで、豚出汁でコクをもたせた深みのある仕上がりになっています。麺は『麺屋 棣鄂』を使用し、ザクリとした歯切れのいいコシ感があり喉越しよく頂けます。中ぶりで厚めのチャーシューが1枚入っていて、程良い肉質感があり肉の旨みがよく味わえとても美味しく頂けます。備付の黒胡椒・ラー油・刻みニンニクで味の変化を楽しめます。(スープ・チャーシューがおすすめ)』(とよつねさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆のだ麺 〜縁〜住所 : 大阪府大阪市福島区吉野1-19-10TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:斎藤亜希

