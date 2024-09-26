¹â±ß»û¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡ª¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î¸µÇµÌÚºä¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ëÏ¢¤ì¹þ¤ß¡×È¯¸À¤¬ÊüÁ÷»ö¸ÎÀ£Á°¤Ë
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎAKB48¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ä»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ïª½ÐÅÙ¤¬¹â¤¤°áÁõ¤òÃå¤ëµ¡²ñ¤¬¤½¤³¤½¤³Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¿åÃå¤ÎÈäÏª¤Ï¼Ì¿¿½¸¤Î¤ß¤ÇÀ¶Á¿·Ï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÇµÌÚºä46¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤È¶¦±é¤¹¤ëÂ¾¤Î·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Ï²¼¥Í¥¿È¯¸À¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÀáÅÙ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÇµÌÚºä¤òÂ´¶È¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëOG¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»þ¤È¤·¤ÆÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¤ª²¼ÎôÈ¯¸À¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£¹·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¥«¥Ã¥×¥ë´ë²è¡Ö¥é¥Ö¥Þ¥²¥É¥ó¡×¤Ë¸µÇµÌÚºä46¤ÎËÙÌ¤±ûÆà¤¬»²Àï¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö½¤Íå¾ì¡×¤È²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö»°»ÍÏº¡×¤Î¾®µÜ¹À¿®¤È¸«»ö¤Ë¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¾®µÜ¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²ñ¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÆÍÁ³¿¼Ìë¤È¤«¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ú¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÙ¤ÏÇµÌÚºä»þÂå¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ëà¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×á¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾®µÜ¤Ï¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¾®µÜ¤Ï¤½¤ì¤ÇÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ö¹â±ß»û¤ÎZOO¤Ç¤â¤¤¤¤¡©¡×¤È¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤«¤Þ¤ËÉÔµ¤Ì£¤Ê¥È¡¼¥ó¤Ç¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¹â±ß»û¤Ï¾®µÜ¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤À¤¬¡¢ZOO¤È¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥ì·Ï¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥¦¥±ÁÀ¤¤¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸µÇµÌÚºä¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÅâÆÍ¤Ê¤É¤®¤Ä¤¤²¼¥Í¥¿¤Ë¤à¤·¤íÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÌ¡¹¡£ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡Ö¥À¥á¤À¤è¡¢µÞ¤Ë¡×¤ÈÃí°Õ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏÊüÁ÷»ö¸Î¤Ê¤ß¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥á»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¡£
¡Ö¾®µÜ¤Î¤ªÍ¶¤¤È¯¸À¤Î¤¢¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂÐ¾Ý¤Î½÷À¤ÎÉ½¾ð¤òÈ´¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ËÙ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥«¥á¥é¤¬±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¾å¼ê¤¤ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢À©ºîÂ¦¤¬¼«½Í¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ÎËÙ¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¸µË½Ïª·ÏYouTuber¤ÎÅìÃ«µÁÏÂ»á¤«¤éÇÐÍ¥¤Î¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òË½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£
¡ÖÅìÃ«»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿¿·õÍ¤¤ÎÊý¤ÏËÙ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÙ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿¿·õÍ¤¤È¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¿¿·õÍ¤¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î²È¤ËÉÑÈË¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£´Î¿´¤Î¿¿·õÍ¤¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢ÅìÃ«»á¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬Íí¤à¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤¢¤¿¤ê¡Ø¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¡Ù¤È¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¨¥ó¥¿¥á»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¾®µÜ¤¬´ûº§¼Ô¤À¤È¤¤¤¦»þÅÀ¤Ç¥¢¥ì¥³¥ìÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤»¤á¤ÆÃÏ¸µ¤ÎZOO¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¿·õÍ¤¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤½¤¦¤Êà¾®Þ¯Íî¤¿á¥Û¥Æ¥ëÌ¾¤òµó¤²¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÅÄÃæ¹¯¡Ë