「日経225オプション」10月限プット手口情報（26日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2024年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯3万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 9( 9)
松井証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯3万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
松井証券 18( 18)
◯3万9000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯3万8250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 12( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯3万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 9( 9)
松井証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯3万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
松井証券 18( 18)
◯3万9000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯3万8250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 12( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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