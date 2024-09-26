　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2024年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯3万8000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 9)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯3万8500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　18)
松井証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)


◯3万9000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯3万8250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　 0)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース