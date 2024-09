ビー・エム・ダブリューは25日、『M8 Competition M xDrive』現行モデルの日本市場における生産終了を記念して、限定車『BMW M8 Competition M xDrive The Final Edition - 1 of 8』を発表した。クーペ、カブリオレ、グランクーペの3モデルが導入される。“The Final Edition”は、625PSを発揮する高効率な4.4L V型8気筒エンジンを搭載し、M xDriveシステムによるサーキットレベルの走行性能を持つ。特別装備として、カーボン・エクステリア・パッケージや高級オーディオ「Bowers & Wilkinsダイヤモンドサウンドシステム」などが標準装備され、限定車専用のバッチがセンターコンソールに取り付けられている。

メーカー希望小売価格は、2718万8888円からで、国内8台限定販売。注文は、25日から10月8日午後11時59分まで受け付け、納車は2025年1月以降となる。■メーカー希望小売価格BMW M8 Competition Coupe The Final Edition(アルピン・ホワイトが2台、ブラック・サファイアが2台) 2748万8888円BMW M8 Competition Cabriolet The Final Edition(アルピン・ホワイトが1台、ブラック・サファイアが1台) 2798万8888円BMW M8 Competition Gran Coupe The Final Edition(アルピン・ホワイトが1台、ブラック・サファイアが1台) 2718万8888円