ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢È¨ÃÏ¤¬64¤Ç¼ó°Ì¡¡Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè1Æü
¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óÅì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè1Æü¡Ê26Æü¡¦°¦ÃÎ¸©»°¹¥CC¡á7300¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»1¾¡¤Ç31ºÐ¤ÎÈ¨ÃÏÎ´´²¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î64¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Ì¤¾¡Íø¤Î½ÐÍøÍÕÂÀ°ìÏº¤¬1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Á°½µÍ¥¾¡¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¡¢ÂçÄÐÃÒ½Õ¡¢ºÙÌîÍ¦ºö¡¢¾®À¾µ®µª¤é5¿Í¤¬66¤Ç3°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£°ð¿¹Í¤µ®¤é4¿Í¤¬67¤Î8°Ì¤ÇÄÉ¤¦¡£Á°Ç¯ÇÆ¼Ô¤ÎÌÚ²¼ÍµÂÀ¤Ï¶âÃ«Âó¼Â¤é¤È29°Ì¡£ÆüËÜ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ê¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¹â¤Î¾¾»³çýÀ¸¤Ï46°Ì¡£ÀÐÀîÎË¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¾Þ¶âÁí³Û1²¯1ÀéËü±ß¡¢Í¥¾¡2200Ëü±ß¡¢½Ð¾ì114Áª¼ê¡á¥¢¥Þ9¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹30.8ÅÙ¡¢ÆîÆîÀ¾¤ÎÉ÷1.4¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°2092¿Í¡Ë