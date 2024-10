台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ(Gong cha)」から、ハロウィンをイメージしたドリンクが期間限定で登場!

「アップル&ブラッドオレンジ ミルクティー」「アップル&ブラッドオレンジ ティーエード」「アップル&ブラッドオレンジ フローズンティー」の3種がラインナップされています。

ゴンチャ「アップル&ブラッドオレンジ ミルクティー/ティーエード/フローズンティー」

発売日:2024年10月10日(木)〜

カスタマイズ:

・すべて追加トッピング1つまで可

・レッドアップルソースは10月24日(木)よりトッピングとして販売

※フローズンティーは甘さ・氷の量の変更はできません

販売店舗:国内ゴンチャ全店

胸が高鳴るハロウィンの季節にゴンチャから期間限定のドリンクが登場!

ゴンチャカラーでもある“赤”をキーカラーにした「アップル&ブラッドオレンジ」です。

濃厚で真っ赤なアップルソースと、赤い果肉が特徴の、爽やかでありながらコクのあるブラッドオレンジ果汁を使ったゼリーを、フルーツの味わいを引き立てる深い味わいのブラックティーが合わせたドリンク。

ソースには角切りにしたりんご果肉が入っており、シャキシャキとした食感が楽しめるのも魅力のひとつです。

「アップル&ブラッドオレンジ」の販売期間中は、ゴンチャならではのレッドハロウィンを体験できるよう、ゴンチャ店内でハロウィンテーマの音楽を放送。

2024年のハロウィンは、濃厚な甘さと果肉の食感が楽しめるデザートティーを片手に、赤いティーパーティーが楽しめます。

さらに、メニューのデザインやサイネージがハロウィン仕様に大変身。

また、10月24日(木)からは、ハロウィン限定カスタマイズのトッピングとして「レッドアップルソース」が登場。

気分にあわせて、好きなドリンクをレッドハロウィンドリンク仕様にして、楽しむことができます。

アップル&ブラッドオレンジ ミルクティー

価格:ICED・Mサイズ 650円(税込)

完熟りんごの蜜のような、濃厚な甘みのある真っ赤なアップルソースと、赤い果肉が特徴の「アップル&ブラッドオレンジ ミルクティー」

爽やかでありながらコクのあるブラッドオレンジ果汁を使ったゼリーを、深みのあるブラックティーに合わせたドリンクです。

ソースは角切りにしたりんごの果肉入りで、シャキシャキとした食感も楽しめます。

アップル&ブラッドオレンジ ティーエード

価格:ICED・Mサイズ 650円(税込)

発酵度が高く深みのある味わいのブラックティーをベースにした「アップル&ブラッドオレンジ ティーエード」

角切りにしたりんご果肉入りの濃厚なレッドアップルソース、爽やかでありながらコクのあるブラッドオレンジゼリーが合わせてあります。

ブラックティーとりんごの風味がお互いの良さを引き立て合う、相性抜群のハーモニーが堪能できるフルーツティー。

スッキリとした味わいが楽しめます。

アップル&ブラッドオレンジ フローズンティー

価格:Mサイズ 680円(税込)

シャリっとなめらかな食感に仕上げられた「アップル&ブラッドオレンジ フローズンティー」

濃厚な甘さのレッドアップルソースが、りんごと相性が良く深みのある味わいのブラックティーと絡み合います。

ソースに入った角切りりんご果肉のシャキシャキとした食感と、トッピングしたブラッドオレンジゼリーのぷるぷる食感も楽しめる一杯です。

レッドアップル ソース

発売日:2024年10月24日(木)

価格:90円(税込)

完熟したりんごの蜜を思わせる、濃厚な甘みのある真っ赤なアップルソース。

角切りにしたりんご果肉入りで、シャキシャキとした食感も楽しめます。

また、アップルソースは全ドリンクに+90円(税込)でトッピングが可能。

「阿里山ウーロン ミルクティー」や「ブラック ミルクティー」「マンゴー阿里山 フローズンティー」に合わせるのが特におすすめです。

ハロウィンを彩る“アップル&ブラッドオレンジ”のドリンク3種!

ゴンチャの「アップル&ブラッドオレンジ ミルクティー/ティーエード/フローズンティー」の紹介でした。

