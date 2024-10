ムーミンバレーパークにて、毎年大人気の冬のシーズナルイベント「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK」を2024年も開催。

舞降る雪が彩る昼の装飾と、オーロラの輝きが幻想的に広がるライトアップが実施されるほか、ムーミン谷のウインターパレードに、待望の新キャラクター「モラン」が仲間入りします☆

ムーミンバレーパーク「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2024」

開催期間:2024年11月1日(金)〜2025年1月13日(月・祝)

開催時間:10:00〜20:00

※2024年12月31日(火)10:00〜17:00

※2025年1月1日(水)11:00〜17:00

休園日:2025年1月14日(火)・15日(水)・16日(木)

ムーミンバレーパークにて開催される「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2024」

美しいライトアップと幻想的なオーロラがパーク全体を彩り、舞い降る雪の演出が訪れる人々を特別な冬の世界へと誘う、毎年大人気のシーズナルイベントです。

2024年の冬は、待望の新キャラクターとして「モラン」がついに登場!

ひんやりとした存在感を持つモランが、冬のパークをさらに魅力的に演出します。

明るい昼間の時間帯には、ムーミン谷エリアを中心に、雪をモチーフにした装飾や冬の外遊びスポット、この冬から登場する新キャラクターとのグリーティングを展開。

日が落ち、夕方からは、色とりどりの光がパーク全体を照らすライトアップやプロジェクションマッピング、頭上に広がるオーロラの演出などが加わり、より幻想的な空間へと変わります。

ほかにもさまざまな特別コンテンツやスペシャルメニュー、ここでしか手に入らない限定グッズも登場する予定です☆

『ムーミン谷のウインターパレード』に待望の新キャラクター「モラン」が登場

開催時間:1日2回公演/約20分間

・平日 1)18:00〜 2)19:00〜

・土日祝 1)17:30〜 2)19:00〜

冷気をまとった女性の魔物で、いつも一人ぼっちな「モラン」

彼女が通った道は草木が凍り、恐れられる存在で、明かりを求めてさまよいます。

その姿を「ムーミン」たちは少しかわいそうだと感じています。

『ムーミン谷のウインターパレード』では、夜のムーミン谷に現れた「モラン」に「ムーミン」が近づき、心を通わせてゆく様子をかんらんできます。

心が通じた「モラン」とムーミンバレーパークの楽曲に合わせパレードをするキャラクターたちと一緒に盛り上がれるパレードです。

パークを色とりどりの輝きで彩るライトアップと夜空に広がるオーロラの競演

ムーミン屋敷には冬の景色がプロジェクションマッピングで映し出され、ムーミン谷エリアの上空には時折、オーロラが出現。

色とりどりの光が木々を優雅に照らし出し、表情を変えながらムーミン谷エリアを幻想的に彩ります。

入り江のテラス:ニョロニョロが集うインタラクティブなプロジェクションマッピングと幻想的な雪降る演出

新設された入り江のテラスにて「ニョロニョロ」が集うインタラクティブなプロジェクションマッピングと幻想的な雪降る演出を実施。

「ニョロニョロのテラス」「雪降るテラス」として楽しめます。

ニョロニョロのテラス

歩くと「ニョロニョロ」が次々と出現するインタラクティブなアクティブプロジェクションマッピングが楽しめる「ニョロニョロのテラス」

ニョロニョロたちと一緒に遊びながら、映像の世界に没入できる特別なひとときが楽しめます。

雪降るテラス

降り注ぐ雪の演出とブルーを基調としたライトアップが冬の夜をさらに引き立る「雪降るテラス」

ムーミン谷での特別なひとときを鮮やかに演出してくれます。

「ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜」開催決定

開催日:2025年1月13日(月・祝)までの土日祝日

※2024年12月31日(火)・2025年1月1日(水)は開催されません

開催時間:18:30〜 約5分間

大好評の「ムーミン谷の湖上花火大会~冬〜」が、2024年も開催が決定!

この冬、ムーミンバレーパークで壮大な花火が夜空を照らします。

凍てつく冬空に映し出される色鮮やかな花火は、まるで幻想的な光のショー。

ムーミンバレーパークならではの特別な演出で、冬の夜を華やかに染め上げます。

圧巻の光景を目の当たりにする瞬間は、忘れられない冬の思い出になること間違いなしです☆

※少雨決行、強風荒天中止

※中止情報についてはメッツァ公式サイト、公式SNSで告知されます

冬の空を飾るバルーンデコレーション『光と雪玉の道』

ウインターワンダーランド開催中、ムーミン谷エリアの入口から続く並木道に、冬ならではの「ウインターワンダーロード」が登場。

雪をイメージしたバルーンスカイが頭上に広がり、シャボン玉にスモークを入れて雪に見立てた「ホワイトバブル」が、ふんわりと包み込みます。

シャボン玉がはじける瞬間に広がるスモークが、まるでムーミン谷の不思議な世界に迷い込んだような効果を生み出します。

日中の雪が描く幻想的な冬の風景『雪降るテラス』

日中、降り注ぐ雪の演出が楽しめる『雪降るテラス』

ふわふわと舞い降りる雪が、まるで冬の幻想的な景色を作り出し、訪れるゲストを特別な冬の世界へと誘います。

夜とは異なる、穏やかで明るい冬が過ごせるスポットです。

夜とは異なる演出が必見!『モランのグリーティングタイム』

日中にも「モラン」はランダムで登場。

明るい時間帯に現れる約2.5メートルの大きな「モラン」は必見です。

木々が色づく紅葉の美しい風景の中でのフォトセッションが楽しめます。

ムーミンバレーパーク1デーパス 料金改定

料金改定日:2024年11月1日(金)〜

チケット購入:公式オンラインチケット、各種プレイガイド

※各種プレイガイドは10月から順次販売されます

2024年11月1日より、充実した体験とサービス向上のため1デーパスの料金を改定。

高校生以下のゲストはこども料金で入園できるようになり、家族でよりお得に楽しめるようになります。

ムーミンバレーパーク内のオブジェや物語に登場するスポットを巡る音声ガイドを導入

新サービスとして、ムーミンバレーパーク内のオブジェや物語に登場するスポットを巡る音声ガイドを導入。

『ムーミン』物語の世界やキャラクターの声を臨場感あふれる形で体験しながら、新たな魅力を発見できる特別なひとときが楽しめます。

音声ガイドは、どなたでも追加料金なしで、手持ちのスマートフォンで利用可能。

ソニーの現実世界に仮想世界の音が混ざり合う新感覚の音響体験”Sound AR”のサービス「Locatone(ロケトーン)」を使ってパーク内を巡ることで、ムーミンの物語の世界観を感じながら特別な体験を楽しむことができます。

今回ナビゲーターと一緒に、ゲストはムーミンバレーパークを訪れた「旅人」として、パーク内に点在するスポットを自由に散策。

ムーミンの物語やパークの新たな魅力に触れることができ、旅の途中で出会う驚きや楽しさが新しい発見をもたらしてくれます。

ゲストの動きに連動した音遊びや、ARカメラ機能でムーミンたちとの記念写真も楽しめるほか、今後は多言語に対応する予定です。

季節ならではの特別な体験が昼と夜で楽しめる、表情を変えるムーミンバレーパークの冬イベント。

ムーミンバレーパークの「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2024」は、2024年11月1日より開催です☆

