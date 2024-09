2024年9月15日にロサンゼルスで華やかに開催された、アメリカのTV・配信業界の最高の権威である第76回プライムタイム・エミー賞(通称:エミー賞)の授賞式。

第76回エミー賞では、注目を集めていた『SHOGUN 将軍』がドラマシリーズ部門の作品賞などの主要部門を含む、エミー賞最多の18冠を達成するという歴史的快挙を成し遂げました。

これに関連し、2024年エミー賞のトレンド、『SHOGUN 将軍』が今後のエンターテインメント業界にもたらす意味、『SHOGUN 将軍』製作プロダクションFXについて、また今年のエミー賞で健闘した作品について解説していきます。

第76回プライムタイム・エミー賞『SHOGUN 将軍』

© 2024 Disney and its related entities

第76回プライムタイム・エミー賞にて合計 60の賞を受賞し、圧倒的な存在感を見せウォルト・ディズニー・カンパニー。

注目を集めていた『SHOGUN 将軍』はドラマシリーズ部門の作品賞、主演男優賞(真田広之氏)、主演女優賞(アンナ・サワイ氏)などの主要部門を含む、エミー賞最多の18冠を達成するという歴史的快挙を成し遂げました。

ウォルト・ディズニー・カンパニーが合計60の賞を受賞!第76回プライムタイム・エミー賞 ウォルト・ディズニー・カンパニーが合計60の賞を受賞!第76回プライムタイム・エミー賞 続きを見る

エミー賞は、音楽、映画、演劇の分野における優れた功績を讃えるグラミー賞、アカデミー賞、トニー賞に並ぶ、エンターテインメントにおいて最高峰に位置づけられているアワードの筆頭です。

世界のショービジネスの中心地であるアメリカの最大のアワードの受賞結果が、世界各国に与える影響には絶大なものがあります。

その栄えある賞の頂点を極め、歴史を塗り替えたのが、日本人俳優とスタッフが数多く参加し、セリフの約7割が日本語である本格的な日本の時代劇『SHOGUN 将軍』であることは、今後の世界のエンターテインメント業界のトレンドを左右する大きな意味を持つでしょう。

主演とプロデューサー務める真田広之氏は、それぞれ英語で受賞スピーチを行いましたが、作品賞のスピーチでは、あえて日本語で時代劇への強い思いと日本の先人たちへの感謝を述べ、日本の時代劇が国境を越えたことを高らかに伝えて拍手喝采を浴びました。

そしてアンナ・サワイ氏は日本人かつアジア系俳優として初めて主演女優賞を獲得。

西洋と東洋の文化が出会う『SHOGUN 将軍』の物語と同じく、その舞台裏である現場ではハリウッドと日本の才能が互いの異なる文化に敬意を払い、尊重しながら一つの傑作を作り上げる過程そのものでした。

こうした姿勢もまたディズニーが長年取り組んできた、今の時代に必要な多様性と包括性を象徴するものと言えます。

このような作品を世に送り出す英断を下し、製作を手がけた FX プロダクションは、ディズニーが持つ強力なコンテンツブランドやスタジオの代表格です。

FXプロダクションが受賞数36を記録し大躍進

© 2023 Disney and its related entities.

ディズニーが持つFXプロダクションは、第76回エミー賞にてネットワーク別の受賞数では Netflix、HBO/Max をしのぐ36を記録して大躍進しました。

コメディシリーズ部門では『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン2が 11冠を達成し、自作が持っていたシーズン1の記録を更新する形で新記録を樹立。

人生に行き詰まった人々が集まり、レストランを再建するというシンプルなストーリーラインでありながら、スタイリッシュな映像と見応えのある人間ドラマを描いて普遍的な感動を伝える秀作のシリーズです。

2000年代以降、画期的な作品群で業界をリードしてきたFXプロダクションの卓越したセンスが光ります。

また今回、キャストのライザ・コロン=ザヤスは、ラテン系俳優として初の助演女優賞を受賞しました。

© 2023 20th Television

ほかにも、2024年のエミー賞ではディズニーが持つ制作スタジオの健闘が際立ちました。

3部門の受賞を果たした、ハリウッドの重鎮たちが豪華共演するミステリー・コメディ『マーダーズ・イン・ビルディング』シーズン3や、

©2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.

TV映画部門の作品賞を受賞したオークワフィナとサンドラ・オーのアジア系女性が主演を務めた『クイズ・レディー』は、ディズニー傘下のHulu/20世紀テレビジョンの人気作品です。

© 2022 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved.

エミー賞常連の公立小学校を描いた秀作コメディ『アボット・エレメンタリー』シーズン3は、ディズニー傘下のABCネットワークの大ヒットシリーズです。

これらの製作を手がける20thテレビジョンや20世紀スタジオ、そして先に述べたFXプロダクションといった多彩なスタジオの存在が2024年のエミー賞を多様な作品や出演者たちで彩りました。

近年、各分野のこの手の授賞式は視聴率の低迷に悩まされており、前回の第75回エミー賞の授賞式は過去最低の視聴者数を記録しました。

しかし、2024年は前年比54%増で、以前より苦戦が続いていた授賞式の視聴率を好転。

候補作も受賞結果も、文字通り多様性に富み、世界各国のスターが集結した2024年のエミー賞。

真田広之氏が度々語った「オーセンティックへのこだわり」の追求により業界に新風を巻き起こし、時代の変化を象徴する『SHOGUN 将軍』を筆頭に、エミー賞に輝く栄誉ある作品を、世界同時配信で手軽に観ることがでます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『SHOGUN 将軍』を作品賞に導いた映像業界の本物志向とは!第76回プライムタイム・エミー賞 appeared first on Dtimes.