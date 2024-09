バンダイスピリッツは、『すみっコぐらし』より「すみっコぐらし ルームライト加湿器 とかげ」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2024年10月発送予定。2024年10月発送予定「すみっコぐらし ルームライト加湿器 とかげ」(6,600円)バンダイナムコグループが展開するキャラクター家電ブランド「きゃらニクス」から、ライトモード(加湿OFF)、加湿モード(ライトOFF)、ライト&加湿モードを備えた3WAY商品「すみっコぐらし ルームライト加湿器 とかげ」が登場する。

ルームライトモードでは、やわらかいオレンジ色の光で空間を照らし癒しの時間を演出。シリコン素材を使っているため見た目もやわらかく、素材特有の優しいくつろぎの光を放つ。また、ミスト状の霧で部屋を潤す加湿モードは、就寝時や外出時のけし忘れ防止に役立つ1時間、3時間のオフタイマー付き。タンク内の水がなくなると自動で電源がオフになる空焚き防止機能も備わっている。USBケーブル給電で世界中どこにいても使用が可能とのこと。サイズは幅135mm、奥行き150mm、高さ177mm。予約の受付は2024年10月14日の23時まで。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.