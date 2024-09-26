【プライム感謝祭】
セール期間：10月19日～10月20日
【プライム感謝祭先行セール】
セール期間：10月17日～

　Amazonは、10月19日より開催するセール「プライム感謝祭」の対象商品を一部先行公開している。セール期間は10月19日から10月20日までの予定。

　今回セール開催に先駆けて、対象商品の一部を先行公開しており、Amazonデバイスでは「Echo Pop (エコーポップ)」や「Fire TV Stick 第3世代」「Kindle Scribe キンドル スクライブ」などが対象となっている。

　他の家電製品などでは「REGZA 50インチ 4K液晶テレビ 50Z570K」や「ゼンハイザー ワイヤレスイヤホン MOMENTUM True Wireless 4」「2021 Apple 10.2インチiPad」「LG ゲーミング モニター 27GS95QE-B」「SanDisk SSD 外付け 2TB」などがラインナップしている。

　また、10月17日からは「プライム感謝祭先行セール」の開催も予定している。

□Amazon「プライム感謝祭」特設ページ

「プライム感謝祭」対象商品（一部抜粋）

Echo Pop (エコーポップ)

Fire TV Stick 第3世代

Kindle Scribe キンドル スクライブ

REGZA 50インチ 4K液晶テレビ 50Z570K

ゼンハイザー ワイヤレスイヤホン MOMENTUM True Wireless 4

2021 Apple 10.2インチiPad

LG ゲーミング モニター 27GS95QE-B

SanDisk SSD 外付け 2TB