Amazon、セール「プライム感謝祭」の対象商品を先行公開！ AmazonデバイスやiPadなどがラインナップ「プライム感謝祭先行セール」も実施予定
セール期間：10月19日～10月20日
【プライム感謝祭先行セール】
セール期間：10月17日～
Amazonは、10月19日より開催するセール「プライム感謝祭」の対象商品を一部先行公開している。セール期間は10月19日から10月20日までの予定。
今回セール開催に先駆けて、対象商品の一部を先行公開しており、Amazonデバイスでは「Echo Pop (エコーポップ)」や「Fire TV Stick 第3世代」「Kindle Scribe キンドル スクライブ」などが対象となっている。
他の家電製品などでは「REGZA 50インチ 4K液晶テレビ 50Z570K」や「ゼンハイザー ワイヤレスイヤホン MOMENTUM True Wireless 4」「2021 Apple 10.2インチiPad」「LG ゲーミング モニター 27GS95QE-B」「SanDisk SSD 外付け 2TB」などがラインナップしている。
また、10月17日からは「プライム感謝祭先行セール」の開催も予定している。
□Amazon「プライム感謝祭」特設ページ
「プライム感謝祭」対象商品（一部抜粋）
Echo Pop (エコーポップ)
Fire TV Stick 第3世代
Kindle Scribe キンドル スクライブ
REGZA 50インチ 4K液晶テレビ 50Z570K
ゼンハイザー ワイヤレスイヤホン MOMENTUM True Wireless 4
2021 Apple 10.2インチiPad
LG ゲーミング モニター 27GS95QE-B
SanDisk SSD 外付け 2TB
🔸🔹🔸 情報解禁 🔸🔹🔸- Amazon JP (アマゾンジャパン) (@AmazonJP) September 17, 2024
今年も開催決定
◼️◾️▪️#プライム感謝祭 ▪️◾️◼️
⏰10/19 ~ 10/20 の48時間
そして今回は👀
10/17からの「プライム感謝祭先行セール」も🥳
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