µªÆ£Àµ¼ùÊÛ¸î»Î¡¡NHK¡¢Ãæ¹ñ¸ìÊüÁ÷ÌäÂê¤Ç°úÀÕ¼Ç¤¤ÎÍý»ö¤òºÆ¸ÛÍÑ¡Ö¸ü´éÌµÃÑ¡Ä¹ñÌ±¤Ø¤ÎÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤¬É¬Í×¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¡¦µªÆ£Àµ¼ù»á¡Ê63¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£NHK¤Î¥é¥¸¥ª¹ñºÝÊüÁ÷¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ¸ì¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤Î³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢²Æì¸©¡¦Àí³Õ½ôÅç¤ò¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¡×¤Ê¤É¤È¸¶¹Æ¤Ë¤Ê¤¤È¯¸À¤ò¤·¤¿ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢10Æü¤Ë°úÀÕ¼Ç¤¤·¤¿ËµÅÄ¸¼£Á°Íý»ö¤¬¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶É¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¿¦°÷¤È¤·¤Æ¤ÎºÆ¸ÛÍÑ¤Ç¡¢¼Ç¤¤«¤é1½µ´Ö¸å¤Î17ÆüÉÕ¡£ËµÅÄÁ°Íý»ö¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï»Ù¶ÉÄ¹¤ä¥¢¥á¥ê¥«Áí¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢NHK´Ø·¸¼Ô¤ÏÍýÍ³¤ò¡Ö³¤³°¤Ç¤Î¼èºà·Ð¸³¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝÊüÁ÷¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ËµÅÄÁ°Íý»ö¤¬¼Ç¤¤·¤¿Â¾¡¢°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¤éÌò°÷4¿Í¤¬·î³ÛÊó½·50¡ó¤ò1¥«·î¡¢¼«¼çÊÖÇ¼¡£Ìò°÷¤Î¼Ç¤¤Ï¡¢µ¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°úÌäÂê¤ÇÅö»þ¤Î¶¶ËÜ¸µ°ì²ñÄ¹¤é¤¬¼Ç¤¤·¤¿2008Ç¯°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µªÆ£»á¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¸ü´éÌµÃÑ¡£ºÆ¸ÛÍÑ¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤Ø¤ÎÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤¬É¬Í×¡£ºÆ¸ÛÍÑ¤¬Á°Äó¤Ê¤é¼Ò²ñÅª¤Ë¤Ï¹ß³Ê¡£¼Ç¤¤È¸øÉ½¤¹¤ë¤Î¤Ï¼Ò²ñ¤òµ½¤¯¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£