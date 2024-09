【ルック】ボッテガ・ヴェネタがSummer 25を発表

ボッテガ・ヴェネタがSummer 25を発表しました。Courtesy of BOTTEGA VENETAこのコレクションでは、新しい感覚のパワードレッシング、つまり誠実さ、遊び心、シックな不器用さが持つ力が表現されています。登場人物たちはウエアやアクセサリーを通して、かつての自分を思い出しながら自分らしさを見つけ出す、つまり思春期を経て変容し、何者かになった自分を見つけるのです。流れや動きの中で、シルエットは日常の冒険を表現しています。不均衡なシルエットに表された、大人を演じる子ども。一方で、既存の大人の魅力や洗練は打ち砕かれ、壊され、しわだらけで、混沌とし、そして再構築されます。この無頓着さの根底には発見と実験を楽しむ屈託のないエネルギーがあり、そこにはイタリアらしい洗練が若者たちの喜びに満ちた恐れを知らないエネルギーに吹き込まれています。

Courtesy of BOTTEGA VENETAこれまでのショーにも出演してきた登場人物たちは、今回もそれぞれの人生の主役をのびのびと演じています。イタリア人の実業家は自分の遊び場を作り、ビジネスマンは娘のピンクのリュックサックを背負って学校まで送り届けます。ティーンエイジャーはあてもなく歩き回り、シックなミラネーゼはスーパーマーケットで買い物中。そして小さな女の子と男の子は親のスーツを着ながら、自分たちがいつか大人になったときを想像するのです。そこには、着せ替えごっこの楽しさとワクワクするような体験が詰まっています。Courtesy of BOTTEGA VENETA素材の実験も旺盛です。スパンコールをあしらった、流れるようになめらかなオールレザーのイブニングドレスのように、レザーは変貌を遂げ、またクラシカルなテーラリングのファブリックやモチーフは崩されています。トロピカルウェイトのメリノウールを用いたジャカード織のファブリックは、ストーンウォッシュ加工のデニムを模しつつ、完璧なテーラリングで仕立てられています。これまでにも度々登場してきたグランジフランネルシャツは、厚手のコットン生地を用いながら、立体的な仕立てで伝統的なクチュールのテーラリングを表現しています。一方、ストライプシャツの生地はかすれた線によって崩され、ビジネスウエアの大柄なヘリンボーンは極小サイズに変わり、ピンストライプはオーバーサイズに再構築され、新たに生まれ変わりました。Courtesy of BOTTEGA VENETAアクセサリーも再び想いを込めてアプローチしています。スーパーの買い物袋には手の込んだクラフツマンシップが隠されており、使い捨てのものが貴重な価値を持つ存在へと昇華しています。ピンクのおもちゃのドリームハウスは、垂涎の的となるクラッチバッグに変身しました。さまざまな素材を寄せ集めた新作のブリコラージュバッグは、それを持つ登場人物たちと同じように変化のプロセスをたどり、伝統的な手法によって作られながらも、それぞれが個性的でユニークな存在に仕上がっています。トップハンドル1本を配したアンディアーモは、外側はなめらかでクラシックなデザインですが、内側には明るく大胆な色合いのトラメッザ(仕切り)が付いており、笑みを浮かべたように弧を描いています。Courtesy of BOTTEGA VENETAブランドロゴから大胆な配置のプリント、ウサギの形のラペルから魚のストールまで、コレクションを動物のモチーフが彩っています。中でも変身のシンボルであるカエルと再生と幸運を象徴するウサギがあちらこちらに見られます。カエルはパーツが動くジュエリーとして自由に動き回り、ブローチとなって思いがけない位置に留められていたり、あるいは靴のかかとにしがみついていたり、指に巻きついたりと、あちこち飛び跳ねたり、ピンで押さえられたりしています。かわいいウサギはホワイト、ピンク、ブラックと大胆にコレクションを彩り、ふわふわしたミュールから "Si-Si" のグラフィックがデザインされたレザーTシャツまで、次から次へとカテゴリーを超えて飛び跳ね、楽しそうに動き回っています。Courtesy of BOTTEGA VENETACourtesy of BOTTEGA VENETACourtesy of BOTTEGA VENETACourtesy of BOTTEGA VENETAお問い合わせ:ボッテガ・ヴェネタ ジャパンTEL:0120-60-1966