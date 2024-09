歌手の浜崎あゆみ(45)が26日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人らとの写真を披露した。

浜崎は「熊元さん、『あ!TAポーズで撮りたいです!』と張り切って言い放ち、不可思議な変身ポーズ。わたしと山根さんから『何それ?』と鬼突っ込まれる。笑」とコメント。ポーズを決めた、お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス、「ナナ」の山根リチャードとの3ショットを公開した。

「そして、赤福の間を創ってお帰りになられました。笑」と続け、ステージ衣装の制服姿の浜崎が、熊元から「赤福餅」の大きな紙袋を渡される様子を披露。ハッシュタグで「熊元さん普通にTAで当選して来た」「チケ運強い笑」「大好きです」と伝えた。

熊元は浜崎の大ファンでファンクラブにも入っており、その縁で昨年1月リリースの「Just the way you are」のPVに出演している。

この投稿にフォロワーからは「熊元さんのTAポーズ爆笑」「あゆちゃんの固まった顔がツボ」「ねぇ、最後の写真何回みても面白いんだけど」「さすが芸人さん」「赤福の間のあゆちゃんの表情が(笑)」「45歳で制服姿が似合うのはあゆちゃんだけー!!」などの声が集まった。