ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¼«ÎÏÅöÁª¤·¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î¼êÅÚ»º¤Ëº¤ÏÇ!?¡Ö²¿²ó¤ß¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê45¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤Ï¡Ö·§¸µ¤µ¤ó¡¢¡Ø¤¢¡ªTA¥Ý¡¼¥º¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¸À¤¤Êü¤Á¡¢ÉÔ²Ä»×µÄ¤ÊÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¡£¤ï¤¿¤·¤È»³º¬¤µ¤ó¤«¤é¡Ø²¿¤½¤ì¡©¡Ù¤Èµ´ÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤Î·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¢¡Ö¥Ê¥Ê¡×¤Î»³º¬¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢ÀÖÊ¡¤Î´Ö¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤ªµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ÎÉÍºê¤¬¡¢·§¸µ¤«¤é¡ÖÀÖÊ¡Ìß¡×¤ÎÂç¤¤Ê»æÂÞ¤òÅÏ¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö·§¸µ¤µ¤óÉáÄÌ¤ËTA¤ÇÅöÁª¤·¤ÆÍè¤¿¡×¡Ö¥Á¥±±¿¶¯¤¤¾Ð¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡·§¸µ¤ÏÉÍºê¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±ï¤ÇºòÇ¯1·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖJust the way you are¡×¤ÎPV¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö·§¸µ¤µ¤ó¤ÎTA¥Ý¡¼¥ºÇú¾Ð¡×¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤Î¸Ç¤Þ¤Ã¤¿´é¤¬¥Ä¥Ü¡×¡Ö¤Í¤§¡¢ºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿²¿²ó¤ß¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬·Ý¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÀÖÊ¡¤Î´Ö¤Î¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö45ºÐ¤ÇÀ©Éþ»Ñ¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤À¤±¡¼¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£