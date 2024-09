4人体制となり8月からスタートした初のNEMOPHILA ワンマンTOUR<全力前進〜開花したけりゃこの指とまれ〜>。途中Vo.mayuの喉の音声障害で一部中止延期というアクシデントに見舞われたが、無事ツアーを再開し今日の日を迎えた。全力前進とメンバー4人のうちなるビーストを、伝統的なロックアイコンにデザインした新しいロゴのバックドロップを背に、SE明けから「ZEN」「RIZE」「AMA-TE-RAS」と序盤からNEMOPHILAの真骨頂とも言えるハードな曲で畳みかけるが、そのアイコンタクトからは笑顔を読み取れるほどステージを心から楽しんでるように見える。鋭くシャウトするmayu (Vo) に、スリリングにギターとベースを絡ませる葉月 (Gt)とハラグチサン (Ba)、パワフルにエモーショナルにビートを爆裂させるむらたたむ (Dr)!観客のテンションは早くも加速し、ツッパリのフリで会場が一体となる「OSKR」までMCを挟んで5曲会場が一体となり疾走する。

セットリスト情報



2024.9.25(水)Zepp HanedaM1.ZENM2.RISEM3;AMA-TE-RAS-MC-M4.Back into the wildM5.Change the worldM6.OSKR-MC-M7.G.O.DM8.PROGRESS-MC-M9.雷霆-RAITEI-M10.ALIVEM11.Waiting for you-MC-M12.Seize the fateM13.DISSENSIONM14.OIRAN-EC-En1.LIFEEn2.REVIVEEn3.鬼灯