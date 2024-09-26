なんと1年7カ月ぶり…日本人メンバー2人も所属するBilllie、10月に新アルバムのリリースが決定

韓国人メンバー5人、日本人メンバー2人で構成されたガールズグループBilllie（ビリー）が、10月中旬にカムバックする。

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所属事務所のMYSTIC STORYは26日、「Billlieが来月、7人完全体で新アルバムをリリースしてカムバックする」と発表。Billlieの新アルバムは、昨年3月の4thミニアルバム『the Billage of perception: chapter three』以来、約1年7カ月ぶりとなる。

（写真提供＝OSEN）Billlie

なお、『the Billage of perception: chapter three』でグループの初動記録を更新した記念すべき作品だ。高い音楽性と完成度を誇る同作は、「第21回韓国大衆音楽賞」最優秀K-POPアルバム部門にノミネートされ、認められた。特に、リード曲の『EUNOIA』は音楽番組（『THE SHOW』）初の1位を獲得したことで知られる。

そんなBilllieは最近、ヨーロッパ9都市で初のワールドツアー「Billlie World Tour 'Our FLOWERLD（Belllie've You）EUROPE」を盛況裏に終えた。ワールドツアー限定のユニットステージ、Billlieならではのストーリーが描かれるパワフルなパフォーマンスが好評を博した。今後は11月に14都市を巡る北南米ツアーも予定されている。