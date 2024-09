『リラックマ』と『すみっコぐらし』の 1台3役ルームライト加湿器登場! やわらかい明りとミストでリラックス空間を演出しよう。サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」の「とかげ」と、「リラックマ」がめちゃめちゃ可愛いルームライト加湿器になっちゃいました!ご紹介するバンダイからリリースされる「リラックマ ルームライト加湿器」「すみっコぐらし ルームライト加湿器 とかげ」は、加湿器は可愛いだけじゃなくて超有能。シリコン素材のふにふに感を楽しめる可愛いキャラクターフォルムの本アイテムの機能をチェックしていきましょう!

部屋をやわらかい明りで照らす「ルームライトモード」は、やわらかいオレンジ色の光で空間を照らす、癒しの時間を演出。優しい光に包まれながらゆっくりお休みください。そして空間に潤いを与える「加湿器モード」ではミスト状の霧でお部屋を潤してくれます。1時間と3時間のオフタイマー付きで就寝時やお出かけ前のけし忘れ防止にも便利。タンク内の水がなくなると自動で電源がオフになる空焚き防止機能も備わっているのもうれしいですね。それぞれのモードは単独で使用できるため、「加湿器」「ルームライト」「加湿器兼ルームライト」と、なんと1台で3役活躍してくれます。昼間は加湿器のみを使用、湿度の高い夏場にはルームライトのみを使用など、1日中また年間を通じてあなたの生活をサポートしてくれますよ♪また、電源はUSBケーブル給電なので、世界中どこにいてもご使用いただけるので長期的な旅行などの場合は連れて行くこともできちゃいます。お部屋に飾っておくだけでもキュート、使っても優秀なルームライトは2024年9月25日(水)10:00〜2024年10月14日(月)23:59までの期間、「プレミアムバンダイ」にて予約受け付けスタート! キュートなインテリアをお探しの方はぜひチェックしてみてね。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.