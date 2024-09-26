ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡¢Netflix¤«¤é¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¡¡¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö°ìÅÍ´Ì¡õ¥«¥Á¥ó¥³¡×¸ø³«
¡¡Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ç´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¡Ö°ìÅÍ´Ì¡×¤È¡Ö¥«¥Á¥ó¥³¡×¤òÆ±¼Ò¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛNetflix¤è¤ê¡Ä¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù°ìÅÍ´Ì¡õ¥«¥Á¥ó¥³
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖNetflix¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶Ë°½÷²¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë°ìÅÍ´Ì¡ª¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Á¥ó¥³¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤Ë¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡ÈºÇ¶²¥Ò¡¼¥ë¡É¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿È¾¼«ÅÁ¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥À¥ó¥×¾¾ËÜÌò¤ò¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬Ê¸»úÄÌ¤êÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¤¿¡£Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¡¼¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ëÄ¹Í¿Àé¼ïÌò¤òÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡£Æ±´ü¤Ç¤âºÇ¤â±¿Æ°Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯µ»½Ñ¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»Ìò¤ò¹äÎÏºÌ²ê¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛNetflix¤è¤ê¡Ä¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù°ìÅÍ´Ì¡õ¥«¥Á¥ó¥³
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖNetflix¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶Ë°½÷²¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë°ìÅÍ´Ì¡ª¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Á¥ó¥³¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò´î¤ó¤À¡£