¶¯¿´Â¡¤ÈÀ©µåÎÏ¤ÇÁÀ¤¦¤Ï¥×¥í½é¾¡Íø¡¡¸÷¤ì¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡È¥½¥È¥Æ¥£¥é¥¤¥ß¡É
¡¡¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¥½¥È¥Æ¥£¥é¥¤¥ß¡É¤Î°Æ·ï¤ò¾¯¡¹¡½¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´¿´î¤Î¥Ó¡¼¥ë¤«¤±½ªÎ»¸å¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ò½ª¤¨¤¿24Æü¤Î¸áÁ°2»þº¢¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¼èºà¤ÎÂ³¤¯¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î½É¼Ë¤Ç¹âÃ«¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö¤ª¤¦¡¢¤Ê¤ª¤È¡Á¡×¤È¡¢¤¢¤ë±¦ÏÓ¤ËÀ¼¤«¤±¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¤Ò¤«¤ë¡×¤À¡£³Î¤«¤ËÌÚÂ¼¸÷Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ê¥ª¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ß¡Ê45¡Ë¤Ë´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¡¢°éÀ®Áª¼ê¤Î¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÉÔ°Õ¤Ë¡È¥Ê¥ª¥È¡Á¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¿¶¤ê¸þ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀî¡ÊÍ´´õ¡ËÁª¼ê¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÃÇÁ³¡¢¥Ê¥ª¥È´ó¤ê¤À¡£22Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£23Ç¯7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¡Ö¥Ê¥ª¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ß»÷±¦ÏÓ¡×¤ÈÀè¶î¼Ôµ¤¼è¤ê¤Ç½ñ¤¤¤¿¤¬¿»Æ©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ï¤±¤¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢1·³Àï½ÐÈÖ¤Ê¤·¤â9·î3Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Þ¤Ç3»î¹ç¡¢·×4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢6»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£Åê¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¸÷¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤ÇÍ£°ì¤ÎÆàÎÉ¸©½Ð¿ÈÁª¼ê¡£Æ±¸©¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤»¤ó¤È¤¯¤ó¡×¤Ë¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈþÇò¤Î¹¥ÀÄÇ¯¤À¡£¶¯¿´Â¡¤ÈÀ©µåÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â³°³Ñµå¤ÎÀÚ¤ì¤¬¸÷¤ë¤À¤±¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥½¥È¥Æ¥£¥é¥¤¥ß¡×¤Ç¤ÎºÆ¿»Æ©¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¸å¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ëÃË¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢²¿¤Ç¤â¤¨¤¨¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Çä¤ê¹þ¤ó¤ÇÄº¤±¤ì¤Ð¡×¤È¥Ê¥ª¥È¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£¤Þ¤º¡¢ÁÀ¤¦¤Ï¥×¥í½é¾¡Íø¡£¸÷¤ì¡¢¥½¥È¥Æ¥£¥é¥¤¥ß¡£¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë