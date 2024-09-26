timeleszの新メンバーオーディションを追うNetflix番組、episode02で波乱の展開

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■『timelesz project -AUDITION-』episode02は9月27日22時より配信スタート！

timeleszの新メンバーオーディション『timelesz project -AUDITION-』を追うNetflix番組『timelesz project -AUDITION-』。

9月13日に配信されたepisode01「出会い-Part1-」は、配信開始と同時に「#ネトフリでタイプロ」がX（旧Twitter）でトレンド1位、当週の日本における Netflix 週間TOP10でも堂々の1位を獲得するなど話題になった。

9月27日より配信がスタートするepisode02は「出会い-Part2-」として、1万9,822人の中から選ばれた約350名と直接出会った、2次審査後半の模様が届けられる。

2次審査後半は大阪会場からスタート。Sexy Zoneデビュー時のイベントチケットやメンバーのソロライブチケットなどを持参した、timeleszへの熱い想いを持った候補生も。

そんななか、ひとりの候補生が放った「本物の景色」という言葉にtimeleszのメンバーが反応。episode02も波乱の展開が――。

そしていよいよ2次審査が終了し、3次審査に進む候補生を決めるための選考会を実施。episodeo2では、その結果選ばれた2次審査通過者36名もさっそく発表される。

このあと複数回の審査が実施され、2025年初旬には新メンバーが決定する本プロジェクト。公式YouTube、公式SNSではその模様を一部視聴することができる。

番組情報

Netflix『timelesz project -AUDITION-』

episode02：09/27（金）22:00～世界独占配信スタート

※2025年初頭まで複数回の配信を予定

『timelesz project』番組サイト

https://timelesz-project.com/

『timelesz project』番組公式X（旧Twitter）

https://x.com/timelesz_proj

『timelesz project』番組公式instagram

https://www.instagram.com/timelesz_project/

timelesz OFFICIAL SITE

https://ovtp.jp/