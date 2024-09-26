東レPPO ペグラら世界トップ10から5選手が出場 日本勢は大坂、内島
女子テニスの東レ・パンパシフィック・オープン（予選＝10月19〜20日、本戦＝21〜27日、有明テニスの森公園）は26日、シングルスに本戦から出場する17選手を発表した。今季の全米オープン準優勝のペグラ（米国）、ウィンブルドン選手権を制したクレイチコバ（チェコ）ら世界ランキングトップ10から5選手が参戦。日本勢は19年覇者の大坂（フリー）、23歳で成長株の内島（安藤証券）が主催者推薦でコートに立つ。
【東レ・パンパシフィック・オープン出場選手】
（3）ジェシカ・ペグラ（米国）
（7）ジェン・チンウェン（中国）
（8）エマ・ナバロ（米国）
（9）ダニエル・コリンズ
（10）バルボラ・クレイチコバ（チェコ）
（11）ダリア・カサキナ
（12）ベアトリス・アダドマイア（ブラジル）
（14）アンナ・カリンスカヤ
（15）リュドミラ・サムソノワ
（16）ディアナ・シュナイダー
（17）マリア・サカリ（ギリシャ）
（18）マルタ・コスチュク（ウクライナ）
（19）ポーラ・バドサ（スペイン）
（20）ドナ・ベキッチ（クロアチア）
（22）ミラ・アンドレエワ
（28）レイラ・フェルナンデス（カナダ）
（29）エリーズ・メルテンス（ベルギー）
（63）内島 萌夏（安藤証券）
（73）大坂 なおみ（フリー）
※○数字は世界ランキング