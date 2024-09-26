TOKYO FM、聴取率全日平均「男女12〜69歳」で首位 15期連続首位の快挙【首位獲得区分一覧】
TOKYO FMは26日、8月26日から9月1日に行われた『ビデオリサ〜チ首都圏ラジオ聴取率調査』において、全日平均の「男女12〜69歳」で首位を獲得したと発表した。一昨年の4月・6月・8月・10月・12月、昨年2月、4月、6月、8月、10月、12月、今年2月、4月、6月に続いて15期連続という結果となった。
【写真たくさん】TOKYO FM平日人気ワイド番組パーソナリティー集結
【男女12〜59才】区分と、当社コアターゲットである【男女18〜49才】でも首位を獲得。【M1F1】、【男女20代】では在京単独首位を獲得。さらに、【M2F2】、【男女30代】、【男女中学生】の各齢区分でもトップを獲得し、首都圏在住の幅広い層の生活者からTOKYO FMのコンテンツが高い支持を得た。
平日番組では「ONE MORNING」、「住吉美紀のBlue Ocean」、「ディア・フレンズ」、「ALL-TIME BEST」、「ラジオのタマカワ」、「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」、「THE TRAD」、「Skyrocket Company」、「Roomie Roomie!」、「SCHOOL OF LOCK!」などが高スコア。
土日番組では「永野芽郁 明日はどこ行こ？」、「COUNTDOWN JAPAN」、「福山雅治 福のラジオ」、「広瀬すずの『よはくじかん』」、「リリー・フランキー スナック ラジオ」、「桑田佳祐のやさしい夜遊び」、「秋元康 いいこと、聴いた」、「山下達郎のサンデー・ソングブック」、「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー! TOP10」、「あ、安部礼司」などが好評だった。
■平日ワイド番組 首位獲得区分
『ONE MORNING』（月〜金 6:00-9:00）
【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【男性20代】【女性20代】【女性30代】
『Blue Ocean』（月〜金9:00-11:00）
【男性18〜49才】【M1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】
『ディアフレンズ』（月〜木 11:00-11:30）
【男性18〜49才】【M1】【男性20代】【女性30代】
『ALL-TIME BEST〜LUNCH TIME POWER MUSIC〜』（月〜水11：30-13：00）
【男性18〜49才】【M1】【男性20代】
『ラジオのタマカワ』（木 11:30-13:00）
【M1】【男性20代】【女性30代】
『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月〜木 13:00-14:55）
【男性18〜49才】【M1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【女性30代】【男性40代】
『THE TRAD』（月〜木15:00-16:50）
【男性20代】
『Skyrocket Company』（月〜木17:00-20:00）
【M1】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【女性50代】【女性60代】
『Roomie Roomie!』（月〜木20:00-20:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【F1】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【女性50代】
『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金22：00-23：55）
【女性20代】
『JET STREAM』（月〜金24：00-24：55）
【男性30代】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
『JUMP UP MELODIES』(金 13:00-14:55)
【男性18〜49才】【M1】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【男性60代】【女性60代】
『TOKYO TEPPAN FRIDAY』(金 15:00-17:00)
【男性18〜49才】【M1】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【女性60代】
■土日主要番組 首位獲得区分
・『永野芽郁 明日はどこ行こ？』(土 11:30-11:55)
【男性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性20代】【男性30代】【男性50代】、【女性50代】
『COUNTDOWN JAPAN』（土13：00-13：55）
【男性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性40代】【女性40代】【M2】【男性50代】【男性60代】
『福山雅治 福のラジオ』（土 14:00-14:55）
【男性18〜49才】【男性10代】【女性10代】【男性40代】【M2】【女性50代】【男性60代】【女性60代】
『広瀬すずの「よはくじかん」』(土 15:30-15:55)
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性30代】【女性30代】【M2】【F2】【女性40代】
『リリー・フランキー「スナック ラジオ」』（土 16:00-16:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【Ｆ2】
『川島明 そもそもの話』（土 17:00-17:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】
『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（土23:00-23:55）
【男性50代】
『木村拓哉Flow』（日 11:30-11:55）
【女性10代】【女性30代】
『いいこと、聴いた』（日 13:00-13:55）
【女性30代】
『山下達郎のサンデー・ソングブック』（日14：00-14：55）
【男性30代】【女性30代】【M2】【男性50代】【男性60代】【女性60代】
『ももいろクローバーZのハッピークローバー！TOP10』（日16:00−16:55）
【F1】【女性20代】【女性30代】【男性50代】
『あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜』（日17:00-17:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】【男性60代】【女性60代】
『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』（日21:00-21:55）
【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性40代】【F2】【男性50代】【男性60代】【女性60代】
【写真たくさん】TOKYO FM平日人気ワイド番組パーソナリティー集結
【男女12〜59才】区分と、当社コアターゲットである【男女18〜49才】でも首位を獲得。【M1F1】、【男女20代】では在京単独首位を獲得。さらに、【M2F2】、【男女30代】、【男女中学生】の各齢区分でもトップを獲得し、首都圏在住の幅広い層の生活者からTOKYO FMのコンテンツが高い支持を得た。
土日番組では「永野芽郁 明日はどこ行こ？」、「COUNTDOWN JAPAN」、「福山雅治 福のラジオ」、「広瀬すずの『よはくじかん』」、「リリー・フランキー スナック ラジオ」、「桑田佳祐のやさしい夜遊び」、「秋元康 いいこと、聴いた」、「山下達郎のサンデー・ソングブック」、「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー! TOP10」、「あ、安部礼司」などが好評だった。
■平日ワイド番組 首位獲得区分
『ONE MORNING』（月〜金 6:00-9:00）
【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【男性20代】【女性20代】【女性30代】
『Blue Ocean』（月〜金9:00-11:00）
【男性18〜49才】【M1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】
『ディアフレンズ』（月〜木 11:00-11:30）
【男性18〜49才】【M1】【男性20代】【女性30代】
『ALL-TIME BEST〜LUNCH TIME POWER MUSIC〜』（月〜水11：30-13：00）
【男性18〜49才】【M1】【男性20代】
『ラジオのタマカワ』（木 11:30-13:00）
【M1】【男性20代】【女性30代】
『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月〜木 13:00-14:55）
【男性18〜49才】【M1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【女性30代】【男性40代】
『THE TRAD』（月〜木15:00-16:50）
【男性20代】
『Skyrocket Company』（月〜木17:00-20:00）
【M1】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【女性50代】【女性60代】
『Roomie Roomie!』（月〜木20:00-20:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【F1】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【女性50代】
『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金22：00-23：55）
【女性20代】
『JET STREAM』（月〜金24：00-24：55）
【男性30代】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
『JUMP UP MELODIES』(金 13:00-14:55)
【男性18〜49才】【M1】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【男性60代】【女性60代】
『TOKYO TEPPAN FRIDAY』(金 15:00-17:00)
【男性18〜49才】【M1】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【女性60代】
■土日主要番組 首位獲得区分
・『永野芽郁 明日はどこ行こ？』(土 11:30-11:55)
【男性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性20代】【男性30代】【男性50代】、【女性50代】
『COUNTDOWN JAPAN』（土13：00-13：55）
【男性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性40代】【女性40代】【M2】【男性50代】【男性60代】
『福山雅治 福のラジオ』（土 14:00-14:55）
【男性18〜49才】【男性10代】【女性10代】【男性40代】【M2】【女性50代】【男性60代】【女性60代】
『広瀬すずの「よはくじかん」』(土 15:30-15:55)
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性30代】【女性30代】【M2】【F2】【女性40代】
『リリー・フランキー「スナック ラジオ」』（土 16:00-16:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【Ｆ2】
『川島明 そもそもの話』（土 17:00-17:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】
『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（土23:00-23:55）
【男性50代】
『木村拓哉Flow』（日 11:30-11:55）
【女性10代】【女性30代】
『いいこと、聴いた』（日 13:00-13:55）
【女性30代】
『山下達郎のサンデー・ソングブック』（日14：00-14：55）
【男性30代】【女性30代】【M2】【男性50代】【男性60代】【女性60代】
『ももいろクローバーZのハッピークローバー！TOP10』（日16:00−16:55）
【F1】【女性20代】【女性30代】【男性50代】
『あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜』（日17:00-17:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】【男性60代】【女性60代】
『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』（日21:00-21:55）
【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性40代】【F2】【男性50代】【男性60代】【女性60代】