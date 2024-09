マンチェスター・シティを指揮するジョゼップ・グアルディオラ監督は絶対的支柱の長期離脱について言及した。



9月22日、マンCはプレミアリーグ第5節でアーセナルと対戦。試合は後半アディショナルタイムにイングランド代表DFジョン・ストーンズのゴールで追いつき、2-2のドローに終わった。10人の相手を崩しきれず、勝ち点2を取り逃したマンCだが、この試合ではより大きなものを失うことに。





We can confirm that Rodri has suffered a ligament injury to his right knee.



Everyone at the Club wishes him a speedy recovery



