「宋末三傑」張世傑の墓を訪ねて 広東省珠海市
珠海市斗門区の張世傑墓。（9月8日撮影、珠海＝新華社配信/畢建鴿）
【新華社珠海9月26日】中国広東省珠海市斗門区黄楊山の東麓に、宋代の武将、張世傑（ちょう・せいけつ）の墓がある。676平方メートルの墓域に残る塚は石灰と青れんが、砂灰で築かれ、正面の墓碑に「宋太傅枢密副使越国張公諱世傑之墓」と刻まれている。墓前に置かれた長方形の石机に銘文はなく、左右に2本の石柱が立つ。1994年に珠海市の文物保護単位（重要文化財）に指定された。
張世傑は涿州（たくしゅう）范陽県（現河北省保定市定興県）の出身で、南宋末期に元軍との戦いで名を馳せた。同時期の文天祥（ぶん・てんしょう）、陸秀夫（りく・しゅうふ）とともに「宋末三傑」と呼ばれる。
珠海市斗門区の張世傑墓。（9月8日撮影、珠海＝新華社配信/畢建鴿）
珠海市斗門区の張世傑墓。（9月8日撮影、珠海＝新華社配信/畢建鴿）
珠海市斗門区の張世傑墓。（9月8日撮影、珠海＝新華社配信/畢建鴿）
珠海市斗門区の張世傑墓。（9月8日撮影、珠海＝新華社配信/畢建鴿）
珠海市斗門区の張世傑墓。（9月8日撮影、珠海＝新華社配信/畢建鴿）
珠海市斗門区の張世傑墓。（9月8日撮影、珠海＝新華社配信/畢建鴿）
張世傑墓の墓碑。（9月8日撮影、珠海＝新華社配信/畢建鴿）
張世傑墓の墓碑。（9月8日撮影、珠海＝新華社配信/畢建鴿）
張世傑墓に至る道。（9月8日撮影、珠海＝新華社配信/畢建鴿）
珠海市斗門区の張世傑墓。（9月8日撮影、珠海＝新華社配信/畢建鴿）
張世傑墓からの眺望。（9月8日撮影、珠海＝新華社配信/畢建鴿）