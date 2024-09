OpenAI CTOのMira Murati氏が退任する。9月25日付でXに投稿した。Murati氏は6年半前にOpenAIに加わった。2023年末にCEOのSam Altman(サム・アルトマン)氏が一時的に解雇されるなどの騒動時、一時的にCEOに任命されるなど、OpenAIで中心的な役割を果たしてきた。OpenAI CTOのMira Murati氏○投資家にとって魅力的にする目的がある

5月の「GPT-4o」の発表もMurati氏が行った一方で、騒動時にはアルトマン氏に対する懸念を取締役会メンバーに伝えていたという。退任を告げるXの投稿では「自分の探索のための時間と空間を作りたい」と記している。I shared the following note with the OpenAI team today. pic.twitter.com/nsZ4khI06P- Mira Murati (@miramurati) September 25, 2024Wall Street Journalによると、OpenAIは営利企業に変換する計画を進めているという。同社は人類に恩恵をもたらすためのAI技術を開発する団体として非営利として設立されたことから、Elon Musk(イーロン・マスク)氏などの批判を受けることもあった。営利企業になるにあたり、株式はOpenAIの非営利部門とアルトマン氏が保有することになると報じている。営利企業と再編は、OpenAIを投資家にとって魅力的にする目的があるとしている。OpenAIは8月末、新規調達に向けて動いていることが報じられていた。その際の評価額は1000億ドルと言われている。Wall Street Journalに対し、OpenAIの広報は「われわれは継続して、すべての人に恩恵をもたらすAIの構築に注力する。以前から変わらず、我々のミッションを成功させるために最適な位置にいられるよう取締役会と協力していく。非営利部門は我々のミッションの核心であり、今後も存続する」とコメントしている。なお、リサーチチーフのBob McGrew氏、リサーチ担当バイスプレジデントのBarret Zoph氏も退任するという。