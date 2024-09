ちまたでは「FacebookやInstagram、Twitter(X)といったソーシャルメディアは、10代の子どもたちのメンタルヘルスに悪影響を及ぼすため、厳しく規制すべき」との声が広く上がっています。こうした意見にMetaのマーク・ザッカーバーグCEOが反論し、「質の高い研究の大半は、ソーシャルメディアと10代のメンタルヘルスの間に因果関係はないことを示唆している」との見解を示したことがわかりました。

Mark Zuckerberg says there’s ‘no causal connection’ between social media and teen mental health - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/9/25/24254044/mark-zuckerberg-meta-social-media-teen-mental-healthソーシャルメディアには真っ当な情報もあれば人をだます悪質な情報もあり、特に精神的に未熟な子どもは影響を受けやすいとされています。アメリカなどでは未成年者が利用するソーシャルメディア等に「オンライン上のいじめや性的搾取、薬物の宣伝、摂食障害などの特定の害を軽減するための合理的な措置」を執るよう求める法案を可決するなど、ソーシャルメディアは10代の子どもたちに害を及ぼすものという前提で数多くの議論が行われているのが事実です。しかし、いくつかの研究では、ソーシャルメディアを閲覧するなどしても10代にメンタルヘルス上の悪影響を及ぼすことは特にないとの見解が示されており、ソーシャルメディアが10代に及ぼす影響についての確証は得られていません。インターネットの使用は精神的健康に悪影響を及ぼさないことが研究で判明 - GIGAZINEMetaはかつて内部資料を根拠に「Instagramが10代の若者に悪影響を与えることを認識していたにもかかわらず対策を施さなかった」と報じられており、この件をきっかけに政府機関からの調査が始まるなど大騒動に発展しました。Metaは「内容が不正確で切り取り報道だ」と反論しています。Facebookが「Instagramが10代に与える影響の調査報告書」を公開して反論、しかし直後に報道側がさらなる内部資料を公開 - GIGAZINEby Stock Catalogソーシャルメディアと10代のメンタルヘルスの関係について、テクノロジー系メディア・The Vergeのインタビューを受けたザッカーバーグCEOが「世の中にある質の高い研究の大半は、ソーシャルメディアと10代のメンタルヘルスの間に広範な規模での因果関係はないことを示唆しています」と話したことがわかりました。ザッカーバーグCEOは「学術的な研究は私の意見と合致しますが、多くの人が考えていることとは逆です。一般的に、自分が原因ではなかったとしても、何かを改善する手助けをすることは可能です。私は子どものソーシャルメディア利用を制限するツールを親に与えることが会社にとって正しいアプローチだと信じており、このアプローチを取ることで改善の手助けができると考えています」と述べたとのことです。2024年9月には、Instagramに制限の強い「Teen Accounts」というシステムが導入され、16歳未満のアカウントが強制非公開になるなど新しい子どもの保護措置が執られるようになりました。Instagramが16歳未満のアカウントを「非公開」に強制変更、メッセージの送信制限や22時〜7時にスリープモードになるなど未成年向け「Teen Accounts」機能の詳細とは? - GIGAZINEザッカーバーグCEOは「ソーシャルメディアとメンタルヘルスとの直接的な関連性については懐疑的ですが、子どもの安全に関する法律が成立すれば、Metaは政府の指示と法律に従います」と語ったとのことです。