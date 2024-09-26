¡ÖÍ¥¤·¤¤¤±¤É¡¢·ëº§Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤ÃËÀ¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡Í¥¤·¤¤ÃËÀ¤³¤½´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÇº¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Çº¤ß¡×
¡¡Ìó8Ç¯Á°·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ò³«¶È¤·¤Æ¤«¤é¡¢º§³èÀ®¸ù¤Î¸°¤Ï¿´Íý³Ø¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤¿»ä¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁªÂòÍýÏÀ¿´Íý³Ø¤ä¡¢NLP¡¢¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Ê¤É¡¢¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¬¤ë¤Î¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¿´Íý³Ø¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º§³è¤ÇÇº¤à¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Çº¤ß¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤ÃËÀ¤³¤½´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÇº¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Çº¤ß¡×¤Èµó¤²¡¢ËÜÅö¤Ëº§³è¤Ç°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆÃÄ§¡¡ÖÁê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¡×
¡¡¤¤¤¤¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤ËÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ä¹ÔÆ°¤Ë²á¾ê¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤¬¤ÁÃËÀ¤Ï¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÇÁê¼ê¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¤¤Á¤¤¤Áµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡¡Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¹¥°ÕÅª¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¼«¸ÊÈÝÄê´¶¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áê¼ê¤¬¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¡¼¥È¸å¤ÎÈ¿±þ¤¬Çö¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È²áÅÙ¤ËÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¯¡¢º§³è¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆÃÄ§¢¡ÖÌÀ³Î¤Ê¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡º§³èÃæ¤Ë¡¢Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤Î´üÂÔ¤ä°Õ¸«¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò¸«¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢º§³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î°Õ¸«¤Ë½¾¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ÎË¾¤ß¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Æ¤äÍ§¿Í¡¢Ãç¿Í¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤¤¤¤¤è¡×¤È´«¤á¤¿Áê¼ê¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅÓÃæ¤Ç°ãÏÂ´¶¤äÉÔËþ¤ò´¶¤¸¡¢3²ó4²ó¤È¥Ç¡¼¥È¤ò´«¤á¤Æ¤â¤½¤ÎÀè¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¿·õ¸òºÝ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸åÉÔËþ¤¬Áý¤¨¤ÆÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¼Â¤Ïº§³è¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡ÆÃÄ§£¡ÖÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÀÕÇ¤¤òÂ¾¼Ô¤ËÅ¾²Ç¤¹¤ë¡×
¡¡¼«Ê¬¤Îº§³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬°Ê³°¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤¤Áê¼ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼þ¤ê¤Î¤»¤¤¤À¡×¤ä¡ÖÁê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£º§³è¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È¤¹¤°¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉÔÂ¤Ëµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ä¹Í¤¨Êý¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆ±¤¸ÌäÂê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢·ë¶É¥¢¥×¥ê¤ä¾Ò²ð¤Ê¤É¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¢¡¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¤ß¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë
¡¡¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Ë¤Ï¡Ö²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¡×¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê»×¹ÍË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ë¤Ï²ðÆþ¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¤ß¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡×¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ïº§³è¤¬¶ìÀï¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ¾·×¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëº§¤¹¤ëÀ®º§É¬¾¡¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡Í¥¤·¤¤ÃËÀ¤³¤½´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÇº¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Çº¤ß¡×
¡¡Ìó8Ç¯Á°·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ò³«¶È¤·¤Æ¤«¤é¡¢º§³èÀ®¸ù¤Î¸°¤Ï¿´Íý³Ø¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤¿»ä¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁªÂòÍýÏÀ¿´Íý³Ø¤ä¡¢NLP¡¢¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Ê¤É¡¢¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¬¤ë¤Î¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¿´Íý³Ø¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º§³è¤ÇÇº¤à¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Çº¤ß¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆÃÄ§¡¡ÖÁê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¡×
¡¡¤¤¤¤¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤ËÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ä¹ÔÆ°¤Ë²á¾ê¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤¬¤ÁÃËÀ¤Ï¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÇÁê¼ê¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¤¤Á¤¤¤Áµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡¡Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¹¥°ÕÅª¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¼«¸ÊÈÝÄê´¶¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áê¼ê¤¬¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¡¼¥È¸å¤ÎÈ¿±þ¤¬Çö¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È²áÅÙ¤ËÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¯¡¢º§³è¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆÃÄ§¢¡ÖÌÀ³Î¤Ê¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡º§³èÃæ¤Ë¡¢Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤Î´üÂÔ¤ä°Õ¸«¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò¸«¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢º§³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î°Õ¸«¤Ë½¾¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ÎË¾¤ß¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Æ¤äÍ§¿Í¡¢Ãç¿Í¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤¤¤¤¤è¡×¤È´«¤á¤¿Áê¼ê¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅÓÃæ¤Ç°ãÏÂ´¶¤äÉÔËþ¤ò´¶¤¸¡¢3²ó4²ó¤È¥Ç¡¼¥È¤ò´«¤á¤Æ¤â¤½¤ÎÀè¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¿·õ¸òºÝ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸åÉÔËþ¤¬Áý¤¨¤ÆÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¼Â¤Ïº§³è¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡ÆÃÄ§£¡ÖÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÀÕÇ¤¤òÂ¾¼Ô¤ËÅ¾²Ç¤¹¤ë¡×
¡¡¼«Ê¬¤Îº§³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬°Ê³°¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤¤Áê¼ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼þ¤ê¤Î¤»¤¤¤À¡×¤ä¡ÖÁê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£º§³è¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È¤¹¤°¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉÔÂ¤Ëµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ä¹Í¤¨Êý¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆ±¤¸ÌäÂê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢·ë¶É¥¢¥×¥ê¤ä¾Ò²ð¤Ê¤É¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¢¡¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¤ß¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë
¡¡¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Ë¤Ï¡Ö²ÝÂê¤ÎÊ¬Î¥¡×¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê»×¹ÍË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ë¤Ï²ðÆþ¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¤ß¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡×¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ïº§³è¤¬¶ìÀï¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ¾·×¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëº§¤¹¤ëÀ®º§É¬¾¡¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë