ILLITがカムバックを控え、フランス・パリでスペシャルパーティーを開催する。所属事務所のBELIFT LABによると、ILLITは26日(以下現地時間)、フランス・パリで「フレンズナイト・イン・パリ(Friends Night in Paris)」を開催する。このイベントでは、来月21日に発売される2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」の雰囲気をひと足先に楽しむことができるという。

「フレンズナイト」はILLITの音楽と感性をユニークな方式で体験できる独自のイベントだ。今年3月のデビュー前にも韓国で開催し、大きな話題を呼んだ。パリにはグローバルメディアとデジタルクリエイターが主に参加し、ILLITに向けた関心と人気の高さを確認できるだろう。当日は彼女たちがパフォーマンスを披露するなど、様々な催しが予定されている。イベントの空間演出はパリとリスボンを拠点に活動するデザイナースタジオ「CENTA PROJECT」が担当し、Gen G世代の興味をそそる、チャレンジゾーンやフォトゾーンが随所に設置される。今回、「フレンズナイト」をパリで開催するのは、ILLITにとっても特別な意味がある。BELIFT LABは「デビュー前のメンバー全員がAcne Studiosのグローバルキャンペーンモデルに抜擢され、パリファッションウィークAW24ショーに続き、今回も参加する」とし、「ILLITはK-POPグループで初めてパリファッションウィークでスペシャルパーティーを開催し、特別な体験を提供する予定だ」と伝えた。引き続きILLITのグローバル人気は冷めない。24日、米ビルボードが発表した最新チャート(9月28日付)によると、1stミニアルバム「SUPER REAL ME」のタイトル曲「Magnetic」が「グローバル(米国を除く)」と「グローバル200」でそれぞれ78位、144位を獲得。この曲は、2つのチャートで4月6日付に初めてランクインして以来、26週連続チャートインしロングヒットを誇っている。

■番組情報

2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」

韓国発売日:2024年10月21日(月)

日本お届け日:2024年10月22日(火)予定

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



<通常盤>

計3形態:I'LL LIKE YOU [TO]、[WITH]、[BETWEEN]

2,800円(税別)/3,080円(税込)



<GLLIT盤>

計3形態:I'LL LIKE YOU [TO:GLLIT ver]、[WITH:GLLIT ver]、[BETWEEN:GLLIT ver]

1,800円 (税別)/1,980円(税込)



【CD購入特典】

<応募抽選用シリアルナンバー>

CD1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。

※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。

※3形態セット購入の場合は「応募抽選用シリアルナンバー」を3つ差し上げます。



<ショップ別購入特典>

…名鑒 単品(3形態中ランダム1形態)をご予約・ご購入のお客様

・ILLIT Weverse Shop JAPAN

メンバー別ハートホログラム入りフォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)【未公開絵柄A】

・UNIVERSAL MUSIC STORE

メンバー別フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)【未公開絵柄B】

・HMV (@Loppi・EC含む)

メンバー別フォトカード 1枚(全5種のうちランダム1種)【Concept Photo絵柄C】

・タワーレコード (タワーオンライン含む)

メンバー別フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)【Concept Photo絵柄D】

・TSUTAYA RECORDS

メンバー別フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)【Concept Photo絵柄E】



通常盤 3形態セットをご予約・ご購入のお客様

・ILLIT Weverse Shop JAPAN購入特典

ハートホログラム入りフォトカードコンプリート5枚セット【未公開絵柄A】、スターダストホログラム入りグループフォトカード【未公開絵柄】、フォトカードホルダー

・UNIVERSAL MUSIC STORE購入特典

フォトカードコンプリート5枚セット【未公開絵柄B】、クリアファイル(A4) 1枚

・HMV (@Loppi・EC含む)

メンバー別フォトカード3枚(全5種のうちランダム3種)【Concept Photo絵柄C】

・タワーレコード (タワーオンライン含む)

メンバー別フォトカード3枚(全5種のうちランダム3種)【Concept Photo絵柄D】



GLLIT盤 単品(3形態中ランダム1形態)をご予約・ご購入のお客様

・ILLIT Weverse Shop JAPAN

メンバー別グリッターホログラム入りフォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)【未公開絵柄F】

・UNIVERSAL MUSIC STORE

メンバー別フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)【未公開絵柄G】

・HMV (@Loppi・EC含む)

メンバー別フォトカード 1枚(全5種のうちランダム1種)【Concept Photo絵柄C】

・タワーレコード (タワーオンライン含む)

メンバー別フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)【Concept Photo絵柄D】

・TSUTAYA RECORDS

メンバー別フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)【Concept Photo絵柄E】



GLLIT盤 3形態セットをご予約・ご購入のお客様

・ILLIT Weverse Shop JAPAN

グリッターホログラム入りフォトカードコンプリート5枚セット【未公開絵柄F】

・UNIVERSAL MUSIC STORE

フォトカードコンプリート5枚セット【未公開絵柄G】

・HMV (@Loppi・EC含む)

メンバー別フォトカード 3枚(全5種のうちランダム3種)【Concept Photo絵柄C】

・タワーレコード (タワーオンライン含む)

メンバー別フォトカード3枚(全5種のうちランダム3種)【Concept Photo絵柄D】



■関連リンク

ILLIT日本公式サイト