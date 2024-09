【(MD/MD互換機用) エル・ヴィエント】11月29日 発売予定価格:8,580円プレイ人数:1人

コロンバスサークルは、MD/MD互換機用2Dアクションゲーム「エル・ヴィエント」を11月29日に発売する。価格は8,580円。

本製品は、16BITゲーム機(MD/MD互換機)で楽しめるゲームカートリッジ。「エル・ヴィエント」は、1991年にウルフ・チームより発売されたアクションゲーム作品となっており、禁酒法時代のアメリカを舞台に、主人公の少女「アネット」が邪神「ハスター」復活を阻止すべく、マフィアや邪教団との戦いを繰り広げる。

アネットの武器はブーメランと風の呪文。レスポンスが良く、軽快に攻撃を繰り出すことができる。キャラクターの動きも多彩なパターンが用意されており、スピーディーで美しいアクションと、爽快感が楽しめるのがこのゲームの特徴となっている。

また、アネットを中心とした個性的なキャラクター達が織りなすストーリーは、各ステージ間のビジュアルシーンで語られる。さらに、美麗なドットグラフィックスと、そこに流れる重厚な16BITサウンドにより、作りこまれたエル・ヴィエントの世界をたっぷりと堪能できる。

【MD/MD互換機『エル・ヴィエント 』PV】

【注意事項】

※純正MD及びMD互換機のすべてに対応するものではありません。製造時期等により動作しない場合があります。他社MD互換機は、動作保証対象外となります。

※本ソフトは、株式会社エディアのライセンス商品です。

(C) Edia Co., Ltd.

※本製品は、コロンバスサークルのオリジナル商品であり、セガ社のライセンス製品ではありません。

※記載されている名称または商品名は各社の商標または登録商標です。

※写真は開発中のものです。本製品の仕様、形状、色は改良のため予告なく変更する場合があります。