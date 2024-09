「オオタニはポップカルチャー」大谷翔平の“知名度”はジャッジより上 一般層の認知を米識者が証言「生涯に一人の選手」

次々と偉業を達成している大谷。その凄まじい活躍は彼の知名度を高めている。(C)Getty Images

去る9月19日(現地時間)に、大谷翔平(ドジャース)は前人未到となる「シーズン50本塁打・50盗塁」を達成。その後も勢いはとどまらず、残り5試合を残して時点で「53-55」に到達し、金字塔がどこまで伸びるかは日々お茶の間を賑わせている。

球史に残る成果を上げ、娯楽も尽きない。日本では「時の人」となっている大谷だが、米国内ではどれだけポピュラーな存在になっているのか。そんな興味深いテーマが米番組内で交わされた。

話題となったのは、オレゴン州ポートランドのラジオ局『KFXX1080 The Fan』のポッドキャスト番組「Primetime With Isaac And Suke」だ。ホストを務めるアイザック・ロッペンハイマー氏が「アメリカでの(アーロン・)ジャッジとオオタニの人気度は同じくらいだと思うけど」という問いかけに対して、ゲストたちが真っ向から反対したのだ。

ある出演者が「カジュアルなファンはジャッジについて『ワオ。すごく背が高いね』という事は知っているかもしれない。でも、僕が子どもに野球を教えている時に小さい子たちはオオタニについて知っていて、質問をしてくる」と話すと、番組のメインパーソナリティーの一人で、元NFL選手であるジェイソン・スカーネック氏が「僕の周りではスポーツのファンであっても、そうなくてもオオタニのことは誰もが知っていて、みんな何気なく彼のことを話題にしている」と同調。そして、こう論じている。