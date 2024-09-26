¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¡¡¡Ú¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Û¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ë·èÄê
¡Ö¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¡Ö¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡£
¡ÖÂè37²ó¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ë¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¡¡¡Ú¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Û¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ë·èÄê
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Î¤¹¤Æ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¡¢¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡¢1988Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÉðÅÄ¿¿¼£¤µ¤ó¡¢¸¶ÅÄÎ¶Æó¤µ¤ó¡¢¾®ÃÓÅ°Ê¿¤µ¤ó¡¢¹ÂÃ¼½ßÊ¿¤µ¤ó¡¢»°±ºæÆÊ¿¤µ¤ó¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¡¢¸¤»ôµ®¾æ¤µ¤ó¡¢¹Ë·¼±Ê¤µ¤ó¡¢»³²¼¹¬µ±¤µ¤ó¡Ä¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¤ÎÅÐÃÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¼è¤µ¤ó¤¬¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë ¤Î¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤Î¤³¤È¡£²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¹á¼è¤µ¤ó¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹15¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¡¢º£²ó¤Ï¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡¡JUNONÊÔ½¸Éô¡¡¥³¥á¥ó¥È¡¡¡Û
ºòÇ¯¡¢ËÜ»ï¤ÎÁÏ´©50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤â36²ó¤ò¿ô¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢37²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¿³ºº°÷¤ÎÊý¡¹¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÃËÀ¡§¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤OB¡×¡Ö½÷À¡§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊý¡×¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤ê°ìÁØ¡¢À¤´Ö¤ÎÊý¤¿¤Á¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤äÏÃÂêÀ¤Ê¤É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØJUNON¡Ù¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢°Ú¤ìÂ¿¤¯¤â¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÊÖ»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤¯·ÝÇ½³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¹á¼è¤µ¤ó¤¬¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀèÇÚ¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿³ºº¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¡¢JUNONÊÔ½¸Éô¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê»×¤¤¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Þ¤Ç£²¤«·î¤¢¤Þ¤ê¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JUNONÊÔ½¸Éô ÊÔ½¸Ä¹
¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ¿³ºº°Ñ°÷Ä¹ ¶â´Ý½Ó¼ù
¡Ú¡¡¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
1977Ç¯1·î31Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£A·¿¡£
¡Ø¥ï¥ë¥¤¥³¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç²ÐÍË23»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¡ÊABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÆüÍË20»þ¡Á¡Ë¤Ê¤É¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£
±Ç²è¡ØÆäÂÔ¤Á¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¡Á·Ù»ëÄ£¡È»Ø»¦¿Í¡ÉÂÐºö¼¼¡Á¡Ù¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Æ¥é¥ä¥Þ¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¹¥±é¤âÏÃÂê¤Ë¡£Áð磲¹ä¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈSingTuyo¤Î¿·¶Ê¡ØâÁ¤·¤¤Ì¤Íè¡Ù¤ÏiTunes¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Î¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ¤È¤Ï¡Ï
±þÊç»ñ³Ê¤Ï¡¢±þÊç»þ12ºÐ¤«¤é22ºÐ¤ÎÃË»Ò¡£ÎãÇ¯1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÃË¤Î»Ò¤«¤é¤Î±þÊç¤«¤é¡¢Âè£±¼¡¿³ºº¡ã½ñÎà¡¦¼Ì¥á¡¦¥¢¥×¥êÁª¹Í¡ä¢ªÂè£²¼¡¿³ºº¡ãÁ´¹ñ¿ô¥«½ê¤Ç¤ÎÃÏÊýÍ½Áª¤ª¤è¤Ó¥ê¥â¡¼¥ÈÁª¹Í¡ä¢ªÂè£³¼¡¿³ºº¡ã¿ô¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤ëÃÊ³¬Åª¤Ê¿Íµ¤ÅêÉ¼¡ä¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇÔ¼ÔÉü³è¼Ô´Þ¤à¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È15Ì¾¤¬·èÄê¡£
11·î²¼½Ü³«ºÅ¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ë¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò»Ï¤á³Æ¾Þ¤¬·èÄê¡£
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¡¢½êÂ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ÚÂè37²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¡Û
Åö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î±þÊç»ñ³Ê¤Ï¡¢·ÝÇ½»öÌ³½êÅù¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤12ºÐ¤«¤é22ºÐ¤ÎÃË»Ò¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥¿¡¼¤Î¸¶ÀÐ¤òµá¤á¤Æ¡¢ºòÇ¯11·î¤«¤éÊç½¸¤ò³«»Ï¡£
ËÜÇ¯¤Î±þÊçÁí¿ô¤Ï13,465¿Í¡£
¡ÖÂè£±¼¡¿³ºº(½ñÎàÁª¹Í)¡×¤òÄÌ²á¤·¤¿Ìó1000Ì¾¤¬¡ÖBEST1000¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÂè£²¼¡¿³ºº¡×¤Ë¿Ê½Ð¡£
Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃÏÊýÍ½Áª¤ª¤è¤ÓÂè£²¼¡¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÄÌ²á¤·¤¿150Ì¾¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¡ÖBEST150¡×¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£
¤½¤Î¸å ¡·î´©»ï¡ÖJUNON¡× ¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖJUNON TV¡× £¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSHOWROOM¡×¤Ç¤Î¡ÖÂè£³¼¡¿³ºº(¿Íµ¤ÅêÉ¼)¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖBEST150¡×¢ª¡ÖBEST100¡×¢ª¡ÖBEST75¡×¢ª ¡ÖBEST30¡×¢ª¡ÖBEST20¡×¢ª¡ÖBEST10¡×¤È¹Ê¤é¤ì¤ë¡£
¤ª¤è¤½È¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÀï¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡ÖBEST10¡×¤Ë¡ÖÇÔ¼ÔÉü³è¼Ô¡×5Ì¾¤ò¹ç¤ï¤»¤¿15Ì¾¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢11·î24Æü(Æü)³«ºÅ¤Î¡ÖºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡×¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û