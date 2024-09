「Nintendo Switch Lite」の液晶ディスプレイをOLED(有機ELディスプレイ)に付け替える非公式のDIYキット「SUPER5 OLED」が登場しました。タッチ対応モデルのほか、廉価版のタッチ非対応モデル、より高級なHDMI出力対応モデルなど複数のバリエーションが用意されています。This DIY kit gives you the Switch Lite OLED that Nintendo hasn’t - The Verge

https://www.theverge.com/2024/9/24/24253224/nintendo-switch-lite-oled-upgrade-kitThis $50 DIY kit lets you add an OLED screen to the Nintendo Switch Lite - Liliputinghttps://liliputing.com/this-50-diy-kit-lets-you-add-an-oled-screen-to-the-nintendo-switch-lite/DIYキットを販売するRetro Remakeが用意したSUPER5 OLEDは以下の6つのバリエーションがあります。すべてのバリエーションに交換用のOLEDディスプレイや交換用ツールキットが付属していて、バリエーションによってはディスプレイがタッチに対応していたり、1080p(フルHD)で動画を出力できるHDMIモッドが付いていたりします。SUPER5 - Retro Remakehttps://retroremake.co/pages/super5Retro Remakeによると、SUPER5 OLEDとNintendo Switch LiteとNintendo Switch(有機ELモデル)のディスプレイ仕様を比較すると以下の通りになるとのこと。名称SUPER5 OLEDSwitch LiteSwitch OLED輝度600ニト400ニト340ニト色域150% sRGB99% sRGB130% sRGBコントラスト比600,000:1900:1340,000:1SUPER5 OLEDに取り換えてゲームをプレイする様子が以下の動画に示されています。全体的に、画面が鮮明なように見えます。SUPER5 OLED for the Switch Lite - Retail Trailer - YouTubeSUPER5 OLEDは「交換にはんだ付けを必要としない点」が特徴の1つとしてうたわれています。最も安いキットは49.99ドル(約7200円)で、タッチ対応だと64.99ドル(約9400円)、HDMI出力対応だと69.99ドル(約1万100円)。最も高価なバリエーションはタッチ対応・HDMI出力対応・取り替えが簡単な組み立て済み交換用シェル付属版で、価格は109.99ドル(約1万5900円)となっています。ちなみに、Nintendo Switchの希望小売価格は3万2978円、Nintendo Switch(有機ELモデル)は3万7980円、Nintendo Switch Liteは2万1978円です。当然ですが、製品を不正に改造するとNintendoのサポートを受けられなくなる可能性があります。