俳優の山田孝之と仲野太賀が主演を務める、白石和彌監督の映画『十一人の賊軍』(11月1日公開)と、ロックバンド・Dragon Ashのコラボレーションが決定。彼らの楽曲「Straight Up feat. JESSE」をキャンペーンソングとして使用した本予告映像(※劇中での楽曲使用はなし)と、韓国屈指のデザイナー集団・Propaganda (プロパガンダ)による本ポスタービジュアルが解禁となった。

本作は、「日本侠客伝」シリーズ(1964年-)、「仁義なき戦い」シリーズ(73 年-)などを手がけ、東映黄金期の礎を築いた脚本家・笠原和夫が1964年に執筆した幻のプロットを、企画・プロデュースの紀伊宗之、白石監督、脚本の池上純哉ら平成ヤクザ映画の金字塔『孤狼の血』チームが映画化した集団抗争劇。明治維新の中で起きた“戊辰戦争”の最中、新発田(しばた)藩(現在の新潟県新発田市)で繰り広げられた歴史的事件・奥羽越列藩同盟軍への裏切り=旧幕府軍への裏切りのエピソードをもとに、捕らえられていた11人の罪人たちが「決死隊」として砦を守る任に就く物語。解禁となった本予告映像では、まさに罪人たちが覚悟を決めて戦いに挑む映画さながら、疾走感と熱いビートで突き進むパワフルなキャンペーンソング「Straight Up feat. JESSE」が流れ、どんどんと激化する戦いの様子を盛り上げている。戦火の迫る新発田藩の砦を死守すべく死闘を繰り広げる10人の罪人たちと1人の侍。加えて新政府軍と新発田藩の思惑が交差し、燃え盛る戦場を暴れまわる賊たちの覚悟を駆り立てるような「Just make it loud in the crowd, straight up now」というエモーショナルな歌詞が印象的だ。ボーカルのKjとともに、フィーチャリングとして楽曲を盛り上げるのはDragon Ashとコラボプロジェクトが進行中であるThe BONEZのボーカルJESSE。両者の爆発的なボーカルが闘志を奮い立たせる。本ポスタービジュアルは、険しい表情の11人の賊たちと新発田藩、新政府軍の面々がひしめき、それぞれの決死の覚悟と死闘の予感させる、シンプルながらも無骨で力強くスタイリッシュなビジュアルとなっている。