ÂçÃ«æÆÊ¿¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥«¡¼¥ÉÍî»¥³Û£´£¸£¶£²Ëü±ßÌé¡ª£²£±Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¼«¿È¤ÎºÇ¹âÍî»¥³Û¹¹¿·
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥«¡¼¥É¤¬£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç£³£³Ëü£¶£°£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£´£¸£¶£²Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¡¢£²£°£²£±Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¼«¿È¤ÎºÇ¹âÍî»¥³Û£³£±Ëü£²£°£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£´£µ£±£´Ëü±ß¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡££Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡¡£Ã£ï£ì£ì£å£ã£ô¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¡Ö£²£°£±£¸¡¡£Ô£ï£ð£ð£ó¡¡£Ã£è£ò£ï£í£å¡¡£Ó£á£ð£ð£è£é£ò£å¡¡£Ò£ï£ï£ë£é£å¡¡£Ó£õ£ð£å£ò£æ£ò£á£ã£ô£ï£ò¡¡£Á£õ£ô£ï¥«¡¼¥É¡Ê¥È¥Ã¥×¥¹¡¦¥¯¥í¡¼¥à¡¦¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¡¼¥È¥«¡¼¥É¡Ë¡×¤À¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¥«¡¼¥É¤Ï£±£¹Ç¯£µ·î¤Ë£´£¸£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£¶£¹Ëü£´£µ£°£°±ß¡Ë¡¢£²£±Ç¯£±£°·î¤Ë£¶Ëü£²£·£³£°¥É¥ë¡ÊÌó£¹£°£·Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¹ñºÝ¶¥Çä²ñ¼Ò¡Ö¥µ¥¶¥Ó¡¼¥º¡×¤Ï¥«¡¼¥É¤¬£¸Ëü¡Á£±£²Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£µ£·Ëü¡Á£±£·£³£¶Ëü±ß¡Ë¤ÇÇä¤ì¤ë¤È¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç²Á³Ê¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£²£±Ç¯£±£²·î¤Ë¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç£±£¸Ç¯¤Î£Â£Ï£×£Í£Á£Î¡Ê¥Ü¥¦¥Þ¥ó¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥«¡¼¥É¤Î£³£±Ëü£²£°£°£°¥É¥ë¤¬ºÇ¹â³Û¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¤Î¥À¥ó¡¦¥Ï¥¸¥À¥Ã¥¡¼µ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£²£³Ç¯¤«¤é£²£´Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¤Ë¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿ÂçÃ«¤Î¥«¡¼¥É¤Ï£²£·Ëü£±£·£·Ëç¤Ç¡¢£Î£Â£Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Î£²£µËü£²£¸£°£³Ëç¤òÄ¶¤¨¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥È¥Ã¥×¡£ÂçÃ«¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥«¡¼¥É¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¼êÉüµ¢¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÍèµ¨¡¢ÅêÂÇ¤Ç¤µ¤é¤ËÎò»ËÅª¤Ê³èÌö¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£