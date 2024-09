香港企業のRetro Remakeは、Nintendo Switch Liteを有機ELディスプレイに改造できるキット「SUPER5 OLED」の発売を現地時間の9月26日10時(日本時間で26日11時)から開始しました。価格は49.99ドル(約7300円※)〜です。

※1ドル=約144.8円で換算(2024年9月26日現在)

このキットにはドライバーなど改造に必要な工具がすべて含まれています。スイッチライト本体ケースの改造やハンダ付けは必要ないとのこと。

SUPER5 OLED Pricing / Launch Date

The SUPER5 OLED kits will go on sale on September 26th at 10 am Hong Kong Time (GMT +8). We have promo coupons for the first two days while supplies last. An install guide for the base package will go up this week.

Link: https://t.co/8zgLSpCICy pic.twitter.com/UTbgRIzeAN

— Taki Udon (@TakiUdon_) September 23, 2024